Ошалевший Зеленский возмутил поведением на инаугурации
Официальная церемония состоялась в Верховной раде. До здания парламента новый глава государства решил пройтись пешком. Там его ожидала толпа сторонников.
Появление Владимира Зеленского вызвало ажиотаж – люди скандировали фамилию актера и пытались пожать ему руку. Из толпы слышалось: "Вова, не подведи нас!" Народ ждет от Зеленского много, в частности повышения уровня жизни и прекращения войны в Донбассе.
Однако новый президент, по всей видимости, будет ничуть не лучше старого. Журналисты отметили, что по пути в Верховную раду Зеленский принялся выкрикивать: "Слава Украине!", "Героям слава!" Вероятно, хотел понравиться радикалам, которые играют важную роль во внутриполитической жизни страны.
Зеленский пошел вприпрыжку: В Киеве началась инаугурация нового президента Украины pic.twitter.com/PgK0jQYdBc— Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) 20 мая 2019 г.
Националистические лозунги из уст Зеленского оценили не все. "При таком президенте Украина и дальше будет превращаться в нацистское русофобское государство. Очень скоро все адекватные люди в нем разочаруются", – предположил пользователь Twitter Константин Симонов.
Зеленский во время инаугурации выкрикивал бандеровские приветствия - "Слава Украине" и "Героям слава". При таком президенте Украина и дальше будет превращаться в нацистское русофобское государство. Очень скоро все адекватные люди в нем разочаруются.— Константин Симонов (@ich_Mitra) 20 мая 2019 г.
Казус произошел и в стенах парламента. В какой-то момент новый президент перешел на русский. Лидер Радикальной партии Олег Ляшко одернул свежеиспеченного главу государства и попросил вернуться к мове.
Первым решением нового президента стал роспуск Верховной рады, где сильны позиции сторонников бывшего лидера Незалежной Петра Порошенко. Внеочередные выборы в парламент пройдут в июле.
По словам экспертов, партия шоумена "Слуга народа" имеет неплохие шансы. Кроме того, о поддержке Владимира Зеленского заявили в "Батькивщине" Юлии Тимошенко.
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