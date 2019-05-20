Ошалевший Зеленский возмутил поведением на инаугурации

Актер Владимир Зеленский вступил в должность президента Украины. Инаугурация прошла со скандалом. Шоумен позволил себе высказывания, которые поставили под сомнение его адекватность как политика.



Официальная церемония состоялась в Верховной раде. До здания парламента новый глава государства решил пройтись пешком. Там его ожидала толпа сторонников.

Появление Владимира Зеленского вызвало ажиотаж – люди скандировали фамилию актера и пытались пожать ему руку. Из толпы слышалось: "Вова, не подведи нас!" Народ ждет от Зеленского много, в частности повышения уровня жизни и прекращения войны в Донбассе.

Однако новый президент, по всей видимости, будет ничуть не лучше старого. Журналисты отметили, что по пути в Верховную раду Зеленский принялся выкрикивать: "Слава Украине!", "Героям слава!" Вероятно, хотел понравиться радикалам, которые играют важную роль во внутриполитической жизни страны.

Зеленский пошел вприпрыжку: В Киеве началась инаугурация нового президента Украины pic.twitter.com/PgK0jQYdBc — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) 20 мая 2019 г.

Националистические лозунги из уст Зеленского оценили не все. "При таком президенте Украина и дальше будет превращаться в нацистское русофобское государство. Очень скоро все адекватные люди в нем разочаруются", – предположил пользователь Twitter Константин Симонов.

Зеленский во время инаугурации выкрикивал бандеровские приветствия - "Слава Украине" и "Героям слава". При таком президенте Украина и дальше будет превращаться в нацистское русофобское государство. Очень скоро все адекватные люди в нем разочаруются. — Константин Симонов (@ich_Mitra) 20 мая 2019 г.

Казус произошел и в стенах парламента. В какой-то момент новый президент перешел на русский. Лидер Радикальной партии Олег Ляшко одернул свежеиспеченного главу государства и попросил вернуться к мове.

Первым решением нового президента стал роспуск Верховной рады, где сильны позиции сторонников бывшего лидера Незалежной Петра Порошенко. Внеочередные выборы в парламент пройдут в июле.

По словам экспертов, партия шоумена "Слуга народа" имеет неплохие шансы. Кроме того, о поддержке Владимира Зеленского заявили в "Батькивщине" Юлии Тимошенко.