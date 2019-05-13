Убитому горем Порошенко нанесли новый удар
Действия Петра Порошенко подпадают под часть 2 статьи 376
Уголовного кодекса Украины "Вмешательство в деятельность судебных
органов", сообщает пресс-служба Окружного административного суда. Жалобы
на действия лидера Незалежной появились в апреле, когда в стране проводились президентские
выборы.
Поводом стали высказывания Порошенко о решении Окружного административного суда признать незаконной национализацию Приватбанка. Ранее им владел олигарх Игорь Коломойский – один из злейших врагов президента.
Порошенко раскритиковал постановление судей и назвал его решением в пользу беглого бизнесмена. По слухам, олигарх тесно связан с избранным лидером Незалежной Владимиром Зеленским.
Гнева Порошенко в Окружном административном суде Киева не испугались. По всей видимости, решили, что уходящий президент – сбитый летчик. Его слова о незаконном решении расценили как посягательство на независимость судебной системы.
Если проверка подтвердит доводы судей, Порошенко и его сторонников может ожидать реальная уголовная ответственность. По вменяемой статье уходящему президенту грозит до трех лет лишения свободы.
Что будет дальше с #Порошенко?— ∁тепан ∏олосов (@alse52) 2 мая 2019 г.
- Петр Алексеевич, Вы куда?
- Я уже больше не президент этой страны. Домой полечу, в Испанию... - А посидеть на дорожку?))) pic.twitter.com/GZZqvRHXfO
На Украине и за ее пределами есть немало людей, которые хотят видеть Порошенко за решеткой. Бывший заместитель генерального прокурора страны Ренат Кузьмин уверен, что уходящий президент представляет опасность для избранного главы государства.
Юрист полагает, что Порошенко может создать новую коалицию в Верховной раде и попытаться лишить Зеленского значительной части полномочий. Ренат Кузьмин призвал арестовать уходящего президента, его соратника, генпрокурора Юрия Луценко и подконтрольных им силовиков.
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