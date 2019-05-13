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Политика

Убитому горем Порошенко нанесли новый удар

Петр Порошенко. Фото: www.globallookpress.com
Над уходящим президентом Украины Петром Порошенко сгущаются тучи. В Окружном административном суде Киева пожаловались на давление со стороны главы государства – в отношении него начато досудебное расследование. Что грозит лидеру Незалежной? 

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прочитано 3146 раз

Действия Петра Порошенко подпадают под часть 2 статьи 376 Уголовного кодекса Украины "Вмешательство в деятельность судебных органов", сообщает пресс-служба Окружного административного суда. Жалобы на действия лидера Незалежной появились в апреле, когда в стране проводились президентские выборы.

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Петр Алексеевич Порошенко

Петр Алексеевич Порошенко Президент Украины

Поводом стали высказывания Порошенко о решении Окружного административного суда признать незаконной национализацию Приватбанка. Ранее им владел олигарх Игорь Коломойский – один из злейших врагов президента.

Порошенко раскритиковал постановление судей и назвал его решением в пользу беглого бизнесмена. По слухам, олигарх тесно связан с избранным лидером Незалежной Владимиром Зеленским.

Гнева Порошенко в Окружном административном суде Киева не испугались. По всей видимости, решили, что уходящий президент – сбитый летчик. Его слова о незаконном решении расценили как посягательство на независимость судебной системы.

Если проверка подтвердит доводы судей, Порошенко и его сторонников может ожидать реальная уголовная ответственность. По вменяемой статье уходящему президенту грозит до трех лет лишения свободы.

На Украине и за ее пределами есть немало людей, которые хотят видеть Порошенко за решеткой. Бывший заместитель генерального прокурора страны Ренат Кузьмин уверен, что уходящий президент представляет опасность для избранного главы государства.

Юрист полагает, что Порошенко может создать новую коалицию в Верховной раде и попытаться лишить Зеленского значительной части полномочий. Ренат Кузьмин призвал арестовать уходящего президента, его соратника, генпрокурора Юрия Луценко и подконтрольных им силовиков. 

Автор: Иван Поляков13 мая 2019, 13:30
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комментарии

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

TOMOC
Ответить
авак авакыч аваков мечтает дома без штанов
лежа на софе очень бренно
почесывая ум и яйца тленно
готов на все идти подлец
он ненавидит порошенко
как кость сидит таков наглец
неведая ни русских ни своих шагов
на дыбу петю метит аваков
Гость
Ответить
А какое горе у Порошенко? Кто то из близких умер? Подумаешь, от кормушки отодвинули, так наворовал столько, что на 5 поколений хватит! Вот если бы за решетку лет на 10, да с конфискацией всего наворованного, вот это было бы для мерзопакостного Порося горем!
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