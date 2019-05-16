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Политика

Жестоко униженный Порошенко коварно отомстил Зеленскому

Петр Порошенко и Владимир Зеленский. Фото: www.globallookpress.com
Многие эксперты сочли, что принятый Петром Порошенко закон о языке – это всего лишь отчаянная попытка проигравшего президента Украины отомстить более успешному конкуренту, а также всем русскоязычным жителям страны. Прямое обращение политика к Владимиру Зеленскому лишь подкрепило эти предположения.
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С треском провалившийся на выборах президента Украины Петр Поршенко пользуется тем, что официально он пока исполняет обязанности главы государства. При том, что политика поддержали всего четверть от общего числа проголосовавших, он продолжает принимать законы, от которых зависит жизнь всей страны. В частности, 15 мая он подписал закон о языке, который обязывает использовать только украинский язык практически во всех сферах жизни.

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Петр Алексеевич Порошенко

Петр Алексеевич Порошенко Президент Украины

"Надеюсь, что и новая власть, внимательно изучив текст закона, поддержит и его дух, и его букву", – цитирует RT Петра Порошенко. Свое заявление он сделал во время церемонии награждения победителей XIX Международного конкурса по украинскому языку имени Петра Яцика. Эксперты уверены, что таким образом пока еще действующий президент Украины обращается к своему сменщику Владимиру Зеленскому.

Однако действует Порошенко не только против бывшего комика. "Это просто примитивная месть русскоязычному населению на Востоке Украины, которое проголосовало в таком большом количестве против него. Он до сих пор в ярости!", – цитирует телеканал "360" немецкого политолога Александра Рара. "Это полное безобразие и провокация! Во всех странах, когда действующий президент проигрывает выборы, он тихо прощается с народом, своей элитой и уходит в отставку", – заметил он.

Однако унижение, которое пережил Петр Порошенко после провала на выборах, кажется, так сильно задело политика, что он забыл о правилах приличия. Подливает масла в огонь своеобразная политическая культура на Украине, при которой проигравшего главу государства начинают травить и шпынять на всех уровнях еще до прекращения полномочий.

Еще до официального объявления результатов голосования украинцев во втором туре некоторые политики отказались подчиняться распоряжением Петра Порошенко. Моментально возникла дискуссия о необходимости тщательного расследования его деятельности на посту президента. Кроме того, решается вопрос о проверке коррупционной составляющей в работе главы государства.

Доходит и до придумывания обидных прозвищ. Депутат Верховной рады Украины от партии "Оппозиционная платформа – за жизнь" Нестор Шуфрич нашел оригинальную метафору для политика. "То цепляние за власть, которое мы видим, когда раздаются должности и награды, принимаются стратегические решения человеком, который уже даже не хромая утка, а, простите, мертвый гусь, возмущает не только нас", – говорится в заявлении парламентария.

Этот образ, продолжая парад унижения и выводя его на международный уровень, заметил и развил французский писатель и журналист Ксавье Моро. "Мое мнение – это то, что сказал один из депутатов Рады по поводу Порошенко… он похож на мертвого гуся без головы, который продолжает бегать везде и безрезультатно", – подчеркнул он.

Отметим, многие аналитики также уверены, что все отчаянный попытки Петра Порошенко насолить Владимиру Зеленскому и русскоязычным гражданам Украины, не принесут никакого ощутимого результата. "Политический карлик воюет с русским языком и русским духом на Украине. Он не читал в детстве нужных книг ни на русском, ни на украинском языке – русские не сдаются", – на своей странице в Facebook написал депутат Госдумы Дмитрий Саблин.

"Я сам родом из Мариуполя – это русская земля. Великий русский писатель, малоросс Николай Гоголь говорил: "Если русских останется один хутор, то и тогда Россия возродится", – подчеркнул парламентарий.

Тем не менее, определенные проблемы из-за принятого Петром Порошенко закона у Владимира Зеленского все же могут быть. За годы отчаянной пропаганды широкая украинская общественность, кажется, стала воспринимать любой не только дружественный, но и нейтральный шаг по отношению к России, а также ко всей русской культуре, как предательство интересов Украины.

Поэтому многие украинцы, пусть даже сами они в повседневно жизни говорят на русском языке, поддержали принятый Порошенко закон. А все попытки Владимира Зеленского отменить это безумное решение или хотя бы приостановить его реализацию, будут подаваться противниками избранного президента Украины как доказательство его связей с Россией.

Автор: Геннадий Куприянов16 мая 2019, 20:42
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