Лукашенко скрывает победителя выборов на Украине
Лукашенко встречался в Минске с главой политсовета украинской партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктором Медведчуком и поинтересовался его мнением о том, чего ждать от Украины. Но, похоже, белорусский президент и так уже все знает, ему даже известна фамилия будущего президента Незалежной.
Перед встречей с Лукашенко Виктор Медведчук в шутку говорил о том, что, в отличие от всех других граждан Украины, имеет уникальный шанс точно узнать уже сейчас, кто победит на президентских выборах. "Я вспоминаю вашу пресс-конференцию 1 марта, где вам задали вопрос, и вы анализировали, что может произойти", – пояснил политик.
На той пресс-конференции Александр Лукашенко предсказал, что во второй тур выйдут Порошенко и Зеленский. На Украине в начале марта ни один политолог не рискнул точно сказать, как закончится первый тур голосования. По данным социологических опросов, первое место с конца января уверенно занял Владимир Зеленский, а на втором и третьем месте последние недели перед голосованием была то лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко, то действующий президент Петр Порошенко.
Первый тур президентских выборов на Украине прошел 31 марта. Никто из 38 кандидатов не смог набрать половину голосов избирателей. Во второй тур, который пройдет 21 апреля, вышли шоумен Владимир Зеленский и действующий президент Петр Порошенко.
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