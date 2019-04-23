"Сошел с ума?": жена Зеленского отреагировала на его президентство
Жена Владимира Зеленского рассказала о том, как резко отреагировала на желание шоумена участвовать в выборах президента Украины. По словам Елены, как и большинство близких, она спросила: "Ты сошел с ума?"
Отговаривать артиста на тот момент уже было бесполезно. Елена попыталась выяснить, насколько Владимир осознает, что его ждет в предвыборной гонке.
"Когда я осознала, что он действительно понимает, что собирается делать, успокоилась. Ведь бывает, что человека сбивает с толку мнение окружающих. Но когда я поняла, что это не так, что это действительно его решение, осталось только не мешать, а поддерживать. Пытаться помочь, чтобы для него это прошло легче, чем может быть", – цитирует Зеленскую "Би-би-си".
Ее опасения относительно негатива подтвердились. Именно поэтому сейчас Елена хотела бы остаться в тени и не выходить в информационное пространство. "Вы же видите, что происходит? Я это предполагала. Отговаривать его бесполезно, ведь он все решил", – резюмировала жена избранного президента.
Напомним, 21 апреля состоялся второй тур выборов главы Украины. Действующий лидер страны Петр Порошенко потерпел поражение с разгромным счетом. Теперь он обязан уступить кресло комику Владимиру Зеленскому.
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