Ничего не поможет: поседевшему Порошенко предрекли конец
Порошенко возглавлял Украину в течение пяти лет, но его
время подошло к концу. Лидер Незалежной хотел бы занять высший государственный
пост второй раз, но ненависть простых людей к нему настолько велика, что они
лучше проголосуют за актера Владимира Зеленского – новичка, не имеющего ни дня
опыта в реальной политике.
Поражение Порошенко во втором туре президентских выборов эксперты назвали неизбежным. Такое мнение киевскому изданию "Новое время" высказал политолог Владимир Фесенко, ранее сотрудничавший с нынешним лидером Незалежной.
По его мнению, дебаты с Зеленским нужны Порошенко, чтобы сориентироваться в ходе кампании. "Впрочем, дебаты выгодны кандидату с меньшим рейтингом, а кандидату с высоким рейтингом они не нужны”, – отметил эксперт.
Следующим местом работы терпящего поражения президента может стать правительство. Депутат Верховной рады Антон Геращенко проговорился, что Порошенко метит в кресло премьер-министра.
Петр Порошенко сейчас на площади в Киеве кричит и унижает , льет грязь на Владимира Зеленского!!! Обвиняет его в том, что он не служил в армии, а ведь сам Порошенко отправил своих детей за границу учиться и они не служили в армии. pic.twitter.com/M1Qz32DFxj— Подольская Татьяна 1 (@11_beskonechnay) 19 апреля 2019 г.
Сам Порошенко ранее заявлял, что хотел бы стать членов Европарламента. Избрание депутатом общеевропейского законодательного органа стало бы самым счастливым моментом в его жизни, сказал глава государства в беседе в беседе с украинскими журналистами.
Второй тур выборов президента пройдет 21 апреля. Безоговорочным лидером предвыборной гонки является актер Владимир Зеленский: за него намерены проголосовать более 70% граждан. Петра Порошенко поддержат около 25% избирателей. Остальные испортят бюллетени.
Балерина раздвинула ноги в Великий пост
Первый комментарий артиста
Он испортил впечатление от выступления звезды
Телеведущая отреагировала на слухи
Популярные темы форума
Секс за деньги
Хитрые нынче мужики пошли!!!!!!!!!
Как думаете: убила старуха Диану?
Религия - наркотик для рабов.
Почему все говорят,что у нас плохой менталитет?
Отшила лучшего друга
Лабода вам нравится?
Алкаши
Как правильно колоть орехи черепашкой?
хочу вежлевого мужа,где взять?
Павел Воля
Кто по вашему эти люди,которые рыбаки,сидят на рыбалке,ни где не работает ,круглосуточно?
Такой хлеб ужасный стал,на следующий день опять зелёный,что за фигня?
почти не возможно найти работу!
я не хочу воспитывать мужчину,в браке!И общаться с чужим тоже не хочу,я хочу готового парня!
Может ли мужчина ударить
От чего у Нерона (римский император ),была болезнь души?Наследственность?
Завидую Маркл Меган,я тоже хочу такого вежлевого мужа себе.
Свекровь телец,муж телец,жена близнец ,что будет?
Комплексует что нет машины
Разница должна быть не меньше 7 лет
Никогда не делайте отбеливание зубов
Ефремов
Телец и близнец -брак получается или нет?
Замужество - больная тема
Кто был доктор Айболит по национальности?
Высоцкий
Как удержать мужчину?
Что посоветуете послушать?
Нотр-Дам