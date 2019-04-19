Ничего не поможет: поседевшему Порошенко предрекли конец

Новости Украины Крым Форум Выборы-2018 Госдума VII созыва

Самое читаемое

Обнародован убойный компромат на Зеленского
Невосполнимая потеря: Филипп Киркоров остался без отца
Лукашенко сделал важное заявление после атаки на Путина
Королева объявила о свадьбе с Николаевым
Теряющий власть Порошенко решился на безумные меры
партнеры
Пятница 19 апреля
Лента новостей
18:16
Медведева решила вернуться к Авербуху
17:05
Заговоривший о безопасности Лазарев оставит сына
16:57
В Театральном центре "На Страстном" пройдет премьера рок-оперы "Карамазовы"
16:51
Кот-переросток сбил угонщика на велосипеде (видео)
16:21
Совет на выходные
16:20
Опубликовано полное видео драки Кокорина и Мамаева
15:53
Заявление Малышевой о тайне смерти Началовой
15:37
В Красногорске водитель пытался скрыться от ДПС и протаранил иномарку
15:12
В Башкирии автобус со школьниками ушел под воду
15:12
Елена Подкаминская рассказала о разводе с мужем
15:06
Светлаков получил неожиданный удар от мужа Бородиной
14:59
В акции "Библионочь" стартует второй сезон проекта "Встречи с писателями"
14:41
"ЕР" выступила за безопасную систему утилизации вредных отходов
14:38
Мотогонки открывают сезон: в мае пройдет чемпионат RSBK на "Нижегородском кольце"
14:37
Певица Валерия о пропавшем Пригожине: Сам виноват
14:37
Тяжелобольной Моисеев в ужасном виде появился на шоу Пугачевой
14:34
Родившая посреди комнаты звезда "Кухни" ошарашила Тодоренко
14:28
Озвучен шокирующий диагноз Дмитрия Быкова
14:23
Последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 19 апреля 2019 года
14:11
Пять чудес техники для дачи
14:03
"Мне стало только хуже": Нетребко слегла с опасным вирусом
14:00
Под Подольском нашли авиационную бомбу
13:55
Пенсионерка – жена Виторгана прошлась по ковровой дорожке в прозрачном платье
13:52
Выпить хотелось: завязавшая Борисова рассказала о тяге к бутылке
13:39
Что рыдающая мать тайно положила в гроб Началовой
13:23
Заслуженный тренер скончался в возрасте 87 лет
13:12
Rocco Forte Hotel Amigo: лучший "друг" в центре Брюсселя
13:11
Самбурская попрощалась с профессией
13:09
Иммерсивная опера "Пиковая дама" открывает новый сезон
13:08
"Столько боли!": жена Кокорина взорвалась из-за подлого обмана
12:54
Исхудавшая дочь Кончаловского появилась на публике
12:44
Супруга Быкова рассказала новые подробности о его состоянии
12:29
Мозоли до мяса: Волочкова показала жуткие ноги
12:19
Дочь миллиардера впервые высказалась об уходе мужа к Лопыревой
12:05
Петербуржец забил жену до смерти после недели запоя
11:59
В Москве загорелся жилищный комплекс "ЗИЛАРТ"
11:55
"ЕР" предложила создать единую систему учета отходов
11:51
77-летняя Алентова стала выглядеть моложе дочери
11:42
В Москве при пожаре погиб человек
11:41
"Крутышка на миллион": шикарная Загитова сразила народ фигурой
11:41
Эффектная Захарова затмила округлившуюся Макееву на красной дорожке ММКФ
11:37
В Одинцово у женщины украли часы и драгоценности на 4 млн рублей
11:26
Алкоголичка в депрессии: подруга винит в смерти Цывиной постоянную пьянку
11:17
В центре Петербурга водитель сбил четырех пешеходов
11:04
"Битая Лиза": вернувшейся к Башарову жене предсказали несладкую жизнь
10:51
Перед смертью Ирина Цывина страшно кричала
10:49
Строгая Елизавета II отчитала легкомысленную Кейт перед кроткой Маркл
10:45
Главные события Москвы
10:31
Неизвестные жестоко избили главу управления ФАС в Москве
09:57
Дочь Виторгана впервые обнажилась перед публикой
09:49
Известной певице нужна операция из-за неутешительного диагноза
09:18
"Детей я никому не отдам!": заявление рыжего "Иванушки" после вести о расставании с женой
09:13
Бесстыжий Панин затащил дочь к голым мужикам
08:35
Родившая Александра Стриженова показала малыша
08:23
В Сети всплыли лживые слухи о бунте на Первом канале
07:06
Затравленной Малышевой протянули руку помощи
05:05
Реальный срок: резкий поворот в деле Кокорина и Мамаева
03:04
Заказавший Шнурова Разин решился на крайние меры
01:03
Подставившего Пугачеву на концерте техника быстро вычислили
23:02
Вдова Евстигнеева напророчила себе смерть
21:21
Милонов предложил Навальному провериться на наркотики
21:20
Суета вокруг умирающего Быкова возмутила россиян
21:11
"ЕР" проконтролирует законность деятельности МФО
20:29
Профессиональный боксер сбил 6 человек на тротуаре в Петербурге
20:19
"Организм был истощен": Туктамышева впервые высказалась о тяжелой болезни
19:56
Сбежавшая от Агутина Варум загляделась на полуголых мужиков
19:44
Известный актер опустил стул на голову Корчевникову
19:06
"Я злой": Пригожин о критиках концерта Пугачевой
18:47
"Этот сериал закончился": Лидия Федосеева-Шукшина поставила точку в войне с дочерьми
18:29
Звезда "Универа" врезала критикам своей подруги
18:24
Шепелев обнародовал результаты ДНК-теста с предполагаемой дочерью Абдулова
17:43
Харламов отверг обвинения в поджоге Нотр-Дам
17:17
Путин в окружении "девочек" довел украинцев до бешенства
16:53
Винокур заткнул критиков концерта Пугачевой
16:50
Под Петербургом рухнул самолет
16:23
"Родила!": 19-летняя Стеша Маликова выступила с заявлением
16:06
Фестиваль Coral Travel May Fest пройдет в обновленном Titanic Mardan Palace
15:59
Прооперированный Михалков заново учится ходить
15:52
Микрокредиты под залог жилья уходят в прошлое
15:48
"Пора кушать": отощавшую Чехову перестали узнавать
15:41
Почему Башаров живет с женой после развода: сенсационные подробности
15:28
Малахов раскрыл истинные причины жуткой смерти Марьянова
15:10
Мужчина задушил подругу во время пьянки
14:52
В Москве пройдет нетворкинг-конференция "Личный бренд предпринимателя"
14:51
Кержаков потерпел поражение в борьбе с бывшей женой
14:45
Вскрылась неожиданная причина смерти Ирины Цывиной
14:40
Украинская чемпионка восхитила подтянутой фигурой в купальнике
14:26
Эдвард Сноуден заговорил по-русски
14:06
"Все через рот": Киркоров ответил предложившему презервативы Галкину
14:00
"Я не дарил ей бриллианты и шубы": Гаркалин сделал душещипательное признание
13:57
Последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 18 апреля 2019 года
13:40
Россия стала вице-чемпионом Европы по латиноамериканским танцам
13:21
Путин рассмешил девушек во время фотосессии (видео)
12:53
Вдову Евстигнеева нашли мертвой в Москве
12:52
В Балашихе мужчину сбила электричка
12:44
В Уфе драка двух знакомых переросла в поножовщину
12:44
"Чему мы учим людей?": особое отношение к больному Быкову вызвало оторопь
12:43
Новые подробности расставания рыжего "Иванушки" с женой
12:31
Эрмитаж экстренно эвакуировали из-за угрозы взрыва
12:24
"Единая Россия" с размахом провела Неделю экологии
загрузить ещё
партнеры

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Тяжелобольная Терехова страдает из-за родового проклятия
В особняке в центре Москвы нашли замурованное в стену женское тело
Медведев отчитался перед Думой о работе правительства
"Боже мой, как больно": Пугачевой на юбилейном концерте потребовалась "Анестезия"
"Шансы невелики": Медведеву спустили с небес на землю
Медведев призвал членов правительства чаще общаться с депутатами
Политика

Ничего не поможет: поседевшему Порошенко предрекли конец

Петр Порошенко. Фото: www.globallookpress.com
Украинский лидер Петр Порошенко находится на грани. Эксперты считают его положение безнадежным. Несмотря на все старания, 53-летнему лидеру Незалежной не сможет помочь ни один специалист. 
прочитано 304 раза

Порошенко возглавлял Украину в течение пяти лет, но его время подошло к концу. Лидер Незалежной хотел бы занять высший государственный пост второй раз, но ненависть простых людей к нему настолько велика, что они лучше проголосуют за актера Владимира Зеленского – новичка, не имеющего ни дня опыта в реальной политике.

ПО ТЕМЕ

Больше не президент: названа новая должность Порошенко

Теряющий власть Порошенко решился на безумные меры

 Выборы президента Украины 2019

Сюжеты Выборы президента Украины 2019

Петр Алексеевич Порошенко

Петр Алексеевич Порошенко Президент Украины

Поражение Порошенко во втором туре президентских выборов эксперты назвали неизбежным. Такое мнение киевскому изданию "Новое время" высказал политолог Владимир Фесенко, ранее сотрудничавший с нынешним лидером Незалежной.

По его мнению, дебаты с Зеленским нужны Порошенко, чтобы сориентироваться в ходе кампании. "Впрочем, дебаты выгодны кандидату с меньшим рейтингом, а кандидату с высоким рейтингом они не нужны”, – отметил эксперт.

Следующим местом работы терпящего поражения президента может стать правительство. Депутат Верховной рады Антон Геращенко проговорился, что Порошенко метит в кресло премьер-министра.

Сам Порошенко ранее заявлял, что хотел бы стать членов Европарламента. Избрание депутатом общеевропейского законодательного органа стало бы самым счастливым моментом в его жизни, сказал глава государства в беседе в беседе с украинскими журналистами.

Второй тур выборов президента пройдет 21 апреля. Безоговорочным лидером предвыборной гонки является актер Владимир Зеленский: за него намерены проголосовать более 70% граждан. Петра Порошенко поддержат около 25% избирателей. Остальные испортят бюллетени.

Автор: Иван Поляков19 апреля 2019, 18:00
ФОТОРЕПОРТАЖ

Поседел и потолстел: "забота" об Украине убивает Порошенко

567

комментарии

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Популярные темы форума

Политика

Хуже Порошенко: Зеленский объявил войну русскому языку
Жена откровенно высказалась о наркотиках Зеленского
Отставка Лукашенко: что происходит в Минске
Трамп накинул удавку на шею Зеленскому

Шоу-бизнес

Заговоривший о безопасности Лазарев оставит сына
Петросян и его молодая пассия получили благословение
Заявление Малышевой о тайне смерти Началовой
Елена Подкаминская рассказала о разводе с мужем

Проишествия

"Экспертиза провалилась": Резонансное убийство москвички вызвало много вопросов
"Собора не будет": страшные причины пожара в Нотр-Дам-де-Пари
Известного режиссера пытались зарезать из-за молодой актрисы
Визажиста-десантника избили в московском гей-клубе

Lifestyle

В особняке в центре Москвы нашли замурованное в стену женское тело
Народный артист России умер после долгой борьбы с болезнью
Народная артистка экстренно госпитализирована в Москве
Ригу в третий раз закружит на Балтийском балу
Шоу-бизнес

Народ возмущен выходкой Волочковой на юбилее Пугачевой

Балерина раздвинула ноги в Великий пост
Шоу-бизнес

"Детей я никому не отдам!": заявление рыжего "Иванушки" после вести о расставании с женой

Первый комментарий артиста
Шоу-бизнес

Подставившего Пугачеву на концерте техника быстро вычислили

Он испортил впечатление от выступления звезды
Шоу-бизнес

Заявление Малышевой о тайне смерти Началовой

Телеведущая отреагировала на слухи

Гороскоп

Совет на выходные
Тяжелобольная Терехова страдает из-за родового проклятия
"Здоровье катастрофически ухудшается": над Киркоровым нависла страшная опасность
В разговорах о нелегком будущем сына Рудковской поставлена точка

Фоторепортажи

Эффектная Захарова затмила округлившуюся Макееву на красной дорожке ММКФ
Украинская чемпионка восхитила подтянутой фигурой в купальнике
Сильно изменившаяся Чулпан Хаматова вышла на сцену
"Сгорела история": пепелище на месте Собора Парижской Богоматери

Спорт

"Организм был истощен": Туктамышева впервые высказалась о тяжелой болезни
"Это что за порно?": народ в шоке от оголившейся Медведевой
Чемпион КХЛ избил девушку в Казани
"Шансы невелики": Медведеву спустили с небес на землю

Регионы

"Развал и разруха": Крымский мост довел россиян до истерики
Приковали цепями: московский путешественник умер в мучениях
В Подмосковье сняли пародию на "Игру престолов" (видео)
Подробности массового побега опасных преступников из изолятора в Туве

Популярные акции

Все Промокоды Промокоды М.Видео
Промокоды iHerb Промокоды Озон
Промокоды Ситилинк Промокоды AliExpress
Промокоды Tmall Промокоды Фоксфорд
© 2019 Dni.ru. Все права защищены. info@dni.ru