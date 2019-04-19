Ничего не поможет: поседевшему Порошенко предрекли конец

Украинский лидер Петр Порошенко находится на грани. Эксперты считают его положение безнадежным. Несмотря на все старания, 53-летнему лидеру Незалежной не сможет помочь ни один специалист.



Порошенко возглавлял Украину в течение пяти лет, но его время подошло к концу. Лидер Незалежной хотел бы занять высший государственный пост второй раз, но ненависть простых людей к нему настолько велика, что они лучше проголосуют за актера Владимира Зеленского – новичка, не имеющего ни дня опыта в реальной политике.



Поражение Порошенко во втором туре президентских выборов эксперты назвали неизбежным. Такое мнение киевскому изданию "Новое время" высказал политолог Владимир Фесенко, ранее сотрудничавший с нынешним лидером Незалежной.

По его мнению, дебаты с Зеленским нужны Порошенко, чтобы сориентироваться в ходе кампании. "Впрочем, дебаты выгодны кандидату с меньшим рейтингом, а кандидату с высоким рейтингом они не нужны”, – отметил эксперт.

Следующим местом работы терпящего поражения президента может стать правительство. Депутат Верховной рады Антон Геращенко проговорился, что Порошенко метит в кресло премьер-министра.

Петр Порошенко сейчас на площади в Киеве кричит и унижает , льет грязь на Владимира Зеленского!!! Обвиняет его в том, что он не служил в армии, а ведь сам Порошенко отправил своих детей за границу учиться и они не служили в армии. pic.twitter.com/M1Qz32DFxj — Подольская Татьяна 1 (@11_beskonechnay) 19 апреля 2019 г.

Сам Порошенко ранее заявлял, что хотел бы стать членов Европарламента. Избрание депутатом общеевропейского законодательного органа стало бы самым счастливым моментом в его жизни, сказал глава государства в беседе в беседе с украинскими журналистами.

Второй тур выборов президента пройдет 21 апреля. Безоговорочным лидером предвыборной гонки является актер Владимир Зеленский: за него намерены проголосовать более 70% граждан. Петра Порошенко поддержат около 25% избирателей. Остальные испортят бюллетени.