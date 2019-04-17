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Названы дата и время дебатов Порошенко и Зеленского

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Пресс-служба действующего лидера Украины раскрыла дату и время встречи кандидатов на пост президента. Дебаты Петра Порошенко и Владимира Зеленского пройдут на киевском стадионе "Олимпийский" 19 апреля в 19 часов. 

Такое решение нынешний глава страны принял ради граждан Украины, "которые имеют право услышать обоих кандидатов перед голосованием", а также из уважения к закону страны и честным выборам. Представители Петра Порошенко призвали людей не брать с собой на стадион "никаких файеров, барабанов и тому подобное", сообщает РИА ФАН.

Автор: Полина Крылова17 апреля 2019, 15:45

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