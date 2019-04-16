Надежда Савченко вышла на свободу

На Украине вышли на свободу экс-депутат Верховной рады, летчица Надежда Савченко и глава Центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимир Рубан. Такое решение вынес Броварский городской районный суд Киевской области, передает RT.
Гособвинение вменяет Савченко организацию терактов в Раде и правительственном квартале Киева, напоминает РИА ФАН. В случае признания ее виновной экс-депутат может отправиться в колонию на срок от пяти лет. Савченко вину не признает, отмечает НСН.
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