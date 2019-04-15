Порошенко выдвинул серьезное обвинение в адрес Зеленского

Петр Порошенко посмотрел сериал "Слуга народа" с Владимиром Зеленским в главной роли и набросился на своего оппонента с обвинениями. Президенту не понравилось, как в фильме показаны переговоры с международными организациями.

Глава государства ужаснулся тому, как в сериале представлено сотрудничество с МВФ. Эту международную организацию, с которой Украина сотрудничает все время, пока Порошенко находится у власти, президент назвал грабительской.

Президента взбесил факт вымогательства взятки чиновниками МВФ в размере 3%. "Они также настаивают на монополии на добычу сланцевого газа, чего мы точно не можем допустить. Они хотят, чтобы мы сократили на 50% производство сельскохозяйственной продукции. Они требуют открытия хранилищ ядерных отходов в Чернобыльской зоне и расширения этого хранилища на территорию всей Киевской области", – заявил Порошенко так, как будто все показанное в сериале - реальность.

"Диктат Запада переходит все мыслимые и немыслимые границы", – подвел черту президент, забыв, что сам вот уже пять лет пляшет под дудку того самого Запада и выполняет все его требования.





Артист Владимир Зеленский стал популярным благодаря сериалу "Слуга народа". От одноименной партии он баллотировался в президенты и набрал в первом туре 30% голосов избирателей. Его основной соперник – действующий глава государства Петр Порошенко – заручился поддержкой 16% избирателей. Второй тур выборов назначен на 21 апреля. Согласно данным соцопросов, Зеленского сейчас поддерживают 70% украинцев, Порошенко – 30%.