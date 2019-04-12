Лебезящему перед Макроном Зеленскому напомнили о связях с убийцами

Владимир Зеленский выпросил аудиенцию у президента Франции, намереваясь заручиться его поддержкой. Пока шоумен лебезит в Париже перед Эммануэлем Макроном, ему напомнили о связях с кровавыми убийцами.

Донбасс помнит, как Зеленский поддерживал убийц так называемой АТО, заявил в эфире телеканала "Россия 1" заявил представитель ЛНР на переговорах в Минске Родион Мирошник. Он напомнил, как нынешний кандидат в президенты Украины встречался с бойцами карательного нацбатальона "Торнадо". Это подразделение отличилось особыми зверствами и сексуальными извращениями на Донбассе.

"Когда человек говорит о том, что "я буду разговаривать только с Россией", вы сначала отмените закон о деоккупации", – сказал политик. Он отметил, что в Конституции Украины говорится о намерении вступить в НАТО.

"Вы понимаете, что за пять лет вы привели Украину совершенно в другое государство? В декабре 2014 это было внеблоковое государство", – возмущался Мирошник. По его мнению, Украина и Донбасс движутся в разные стороны и людям, по большому счету, все равно кто победит на президентских выборах – Порошенко или Зеленский.

"Люди никоим образом не связывают свое будущее с результатом, кто будет, "Пе" или "Зе". Особенно после того, как "Зе" заявляет о своей поддержке "Торнадо". Для нас, людей, живущих в Луганске, мы точно знаем, что "Торнадо" вытворяло в станице Луганской. А он им деньги платил", – сказал представитель ЛНР, напоминая о том, что Владимир Зеленский финансово поддерживал бойцов АТО и нацбатальоны на Донбассе.





Шоумен Зеленский набрал в первом туре 30% голосов избирателей, его соперник Петр Порошенко заручился поддержкой 16% украинцев. Второй тур президентских выборов пройдет на Украине 21 апреля.