Пустившийся в пляс алкоголик Порошенко стал посмешищем

Президент Украины Петр Порошенко совершает одну ошибку за другой. Желая вызвать симпатию избирателей, он пустился в пляс во время вчерашнего предвыборного митинга. Избиратели перформанс лидера Незалежной не оценили.



Накануне Порошенко прибыл на стадион "Олимпийский" в Киеве, где планировал провести дебаты с Владимиром Зеленским. Лидер Незалежной исполнил танец и спел народную песню.



Пользователи Сети телодвижения Порошенко не оценили. Некоторые сравнили поведение главы государства с первым президентом России Борисом Ельциным, который пустился в пляс на предвыборном митинге в ходе кампании 1996 года.

По словам одного из комментаторов, раньше это была фишка Ельцина, а теперь и Порошенко. "Думал после Ельцина уже дальше некуда, а нет, традиции живы", – цитирует НСН другого пользователя.

Порошенко накануне прибыл на дебаты с Зеленским, однако комик на встречу с главой государства не пришел. В штабе шоумена заявили, что ждут оппонента на словесный поединок 19 апреля.

"Танец" Порошенко после "дебатов" с самим собой pic.twitter.com/rZLQEg4OGq — Муха Хиллари (@MuhaHillary) 14 апреля 2019 г.

Как отметил представитель Зеленского Дмитрий Разумков, дебаты изначально были намечены на 19 апреля, и если Порошенко на них не придет, то это будет значить, что лидер Незалежной уклоняется от поединка с оппонентом.

Второй тур выборов президента Украины состоится 21 апреля. Для победы Петру Порошенко и Владимиру Зеленскому достаточно набрать простое большинство голосов – 50% плюс 1.

Пока социологи отдают победу Владимиру Зеленскому. За него намерены проголосовать около 60% избирателей. Второй раз доверить страну Петру Порошенко готовы около 20% граждан Незалежной.