Пустившийся в пляс алкоголик Порошенко стал посмешищем
Накануне Порошенко прибыл на стадион "Олимпийский"
в Киеве, где планировал провести дебаты с Владимиром Зеленским. Лидер
Незалежной исполнил танец и спел народную песню.
Пользователи Сети телодвижения Порошенко не оценили. Некоторые сравнили поведение главы государства с первым президентом России Борисом Ельциным, который пустился в пляс на предвыборном митинге в ходе кампании 1996 года.
По словам одного из комментаторов, раньше это была фишка Ельцина, а теперь и Порошенко. "Думал после Ельцина уже дальше некуда, а нет, традиции живы", – цитирует НСН другого пользователя.
Порошенко накануне прибыл на дебаты с Зеленским, однако комик на встречу с главой государства не пришел. В штабе шоумена заявили, что ждут оппонента на словесный поединок 19 апреля.
"Танец" Порошенко после "дебатов" с самим собой pic.twitter.com/rZLQEg4OGq— Муха Хиллари (@MuhaHillary) 14 апреля 2019 г.
Как отметил представитель Зеленского Дмитрий Разумков, дебаты изначально были намечены на 19 апреля, и если Порошенко на них не придет, то это будет значить, что лидер Незалежной уклоняется от поединка с оппонентом.
Второй тур выборов президента Украины состоится 21 апреля. Для победы Петру Порошенко и Владимиру Зеленскому достаточно набрать простое большинство голосов – 50% плюс 1.
Пока социологи отдают победу Владимиру Зеленскому. За него намерены проголосовать около 60% избирателей. Второй раз доверить страну Петру Порошенко готовы около 20% граждан Незалежной.
О поступке Примадонны рассказала помощница певицы
Она будет рожать ребенка в воде
Народ плюется от увиденного
Что станет с платьями, сумочками и туфлями певицы
Популярные темы форума
Как думаете: убила старуха Диану?
Самоубийство это больно?
Лена Миро-скандальный уродец.
Межрасовый брак
Секс
Давно влюблен в жену своего брата.,что делать?
Хочу уехать на пмж в другую страну...
Хочу найти мужчину
шаурма вытолкнула ватрушку и беляшек ,почему?????
Хочу влюбиться? Но в кого?!.
Прервать беременность
Россия выгони СНГ ,гасторбайторов ,и эмигрантов горе -неуклюжих людей,и развитый мир повернётся к тебе лицом!
Началова, Булдаков, Децл ...
Секс во время беременности
Заняться сексом, чтобы забыть бывшего
Расскажите про роды
Как правильно колоть орехи черепашкой?
А вы любите свою работу?
Дочь сделала аборт
Яичная диета
Мера Владивостока посадили в тюрьму!
Как понять твой человек или не твой?
Мне быть крутой и талантливой диджеем или всё-таки детсадовской и унылой воспитательницей????
Свекровь не союзник
Поцелуй это измена?
Английская диета
Секс за деньги
Седловидная матка
Японская диета
Такой хлеб ужасный стал,на следующий день опять зелёный,что за фигня?