В Кремле официально объявили победителя выборов на Украине

Судя по размещенным на Украине плакатам с изображениями Петра Порошенко и Владимира Путина, победу на выборах президента уже одержал российский лидер. В Кремле с иронией отнеслись к агитационным билбордам, которые развесил по всей стране предвыборный штаб украинского президента.

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