В Кремле официально объявили победителя выборов на Украине
"Мы выбираем Путина, ну а украинцы – посмотрим", – так отреагировал на появление плакатов с Владимиром Путиным его пресс-секретарь Дмитрий Песков. Петр Порошенко признал собственный агитационный ход неудачным, но на Украине и в России его уже высмеяли в соцсетях.
Накануне, 9 апреля, в Киеве и Харькове на улицах появились плакаты, на которых изображены смотрящие друг другу в глаза Порошенко и Путин. Подпись гласит: "21 апреля. Решающий выбор!", сообщает телеканал "360". Такие же фотографии опубликованы на первой странице рекламной газеты штаба Порошенко, вышедшей тиражом четыре миллиона экземпляров.
Политтехнологи украинского президента признали, что не спрашивали согласия Путина на размещение его изображения, а это – прямое нарушение российских и украинских законов. Кроме того, на Украине запрещено использовать образы иностранных граждан и политиков в предвыборной агитации.
"А если он проиграет, как это будет выглядеть?" Сеть обсуждает новые плакаты Порошенко с Путиным вместо Зеленского pic.twitter.com/gKZ3WL9no6— Николай Немчинов (@Kolyn261) 9 апреля 2019 г.
Кстати, образ Путина Порошенко заимствует не первый раз. В феврале съезд украинского президента прошел под лозунгом "Или Порошенко, или Путин". При этом украинский лидер требует от Кремля, чтобы тот прекратил вмешиваться в украинские выборы.
Второй тур выборов пройдет на Украине 21 апреля. В нем примут участие действующий президент Петр Порошенко, набравший в первом туре 16% голосов, и артист Владимир Зеленский, которого поддержали 30% избирателей.
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