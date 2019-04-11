"Попавший под самосвал" Зеленский сделал неожиданное заявление
Кто слепил из взятого за основу предвыборного ролика Владимира Зеленского провокационное видео – не так уж важно. Примечательно, что президентская кампания на Украине запросто может выиграть соревнование у лучших цирков мира.
В ролике, размещенном изначально в одном из Telegram-каналов, якобы связанных с Петром Порошенко, улыбающийся Владимир Зеленский идет по городу и вдруг его сносит огромный самосвал. В конце на экране появляется надпись "У каждого своя дорога".
После появления этого видео в Сети команда Зеленского предложила ему усилить личную охрану. Российский политолог, директор Международного института новейших государств Алексей Мартынов не исключил того, что ролик с КамАЗом могла сделать и команда шоумена.
"В условиях фестивальной демократии, которая процветает на Украине, все средства хороши. Я не уверен, что это из штаба Порошенко. Вполне может быть, что видео создано командой самого Зеленского, чтобы побороть оппонента", – приводит слова Мартынова издание "Новостной фронт".
Одним из примеров такой фестивальной демократии стали плакаты, размещенные днем ранее в Киеве и Харькове командой Порошенко. На них были изображены смотрящие глаза в глаза президенты России и Украины. Надпись под билбордом гласила: "21 апреля. Решающий выбор!" Осознав ошибку, штаб Порошенко принял решение убрать спорную агитацию с улиц – этой ночью плакаты исчезли.
Второй тур президентских выборов пройдет на Украине 21 апреля. В нем примут участие действующий глава государства Петр Порошенко и комик Владимир Зеленский.
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