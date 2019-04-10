Безумный Порошенко готов объявить войну России
Порошенко превратится в открытого диктатора и начнет уничтожать своих политических противников, такой сценарий озвучил экономист и политолог Олег Соскин. По его словам, Украина повторит сирийский сценарий при президенте Порошенко, а России придется нанести удары по Киеву, Львову и Днепропетровску.
"Люди не должны испытывать иллюзий – будет война с Россией, будет объявлено военное положение, будет зачищена вся оппозиция, будут уничтожены все блогеры", – полагает эксперт.
По версии экономиста, далее Порошенко уничтожит всех лидеров в Верховном совете, в том числе Юлию Тимошенко. Причем произнося слово "уничтожить", Соскин имеет в ввиду физическое устранение неугодных политиков.
"Будут убиты, уничтожены сотни тысяч людей. Военное положение, бомбежка городов, война с переходом на российскую территорию", – приводит слова политолога издание "ПолитНавигатор".
Все закончится войной с Россией, считает Соскин. Понятно, что Москва для Киева – противник неравный и поэтому российские войска ударят по крупным украинским городам – Киеву, Львову, Днепру.
Ранее некоторые украинские эксперты прогнозировали начало войны с Россией, а отставные генералы даже пугали Москву несуществующим оружием, способным сравнять Кремль с землей. В ответ российские политологи убеждали Киев в том, что война продлится несколько минут, после чего Украина капитулирует.
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