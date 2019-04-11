Отчаявшийся Порошенко подставил подножку Зеленскому

Команда президента Украины выдала несколько вариантов агитационных плакатов. На одном из них Петр Порошенко показал юмориста Максима Галкина с Владимиром Зеленским.

По мнению представителей лидера Незалежной, его главный соперник мог бы найти общий язык с российским комиком. Судя по всему, отчаявшийся после первого тура выборов на Украине Петр Порошенко решил таким образом показать свой "тонкий" юмор.

Лидер Незалежной пытается выставить Владимира Зеленского в невыгодном свете, ставя ему подножки на пути к победе. Эскизы агитплакатов на брифинге продемонстрировал представитель штаба Петра Порошенко Олег Медведев.

"Наверное, для нас была бы более легкой такая ситуация (Порошенко – Галкин. – Прим. ред.). Если бы сложилась такая конфигурация переговорщиков, то Порошенко было бы легче найти общий язык с Россией. Очевидно, что для нашего оппонента более интересной была бы такая гипотетическая ситуация (Галкин — Зеленский. – Прим. ред.)", – цитирует Медведева "Украинская правда".

Команда Петра Порошенко показала еще несколько вариантов плакатов. На них изображены российский лидер Владимир Путин и Владимир Зеленский, а также глава Украины и Максим Галкин.

А вот ситуацию, когда Владимир Зеленский будет противостоять Владимиру Путину, считает работник штаба Петра Порошенко, представить невозможно. Медведев заявил, что единственно правильным считает первый вариант плаката – с фотографиями Путина и Порошенко.