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Зачем Порошенко и Зеленский вместе летят в Париж

Владимир Зеленский и Петр Порошенко. Фото: Дни.ру
Петр Порошенко и Владимир Зеленский собрались в Париж на встречу с президентом Франции. Политики хотят заручиться поддержкой Старого Света в преддверии второго тура выборов.
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Представитель избирательного штаба украинского президента Олег Медведев сообщил, что его шеф проведет встречу с Эммануэлем Макроном в эту пятницу, 12 апреля. До этого Петр Порошенко побывает в Германии и побеседует с канцлером Ангелой Меркель.

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Петр Алексеевич Порошенко

Петр Алексеевич Порошенко Президент Украины

Европейский вояж президента за несколько дней до второго тура выборов неслучаен: Порошенко ищет поддержки у своих кураторов. Интересно, что в тот же день Владимир Зеленский намерен просить аудиенции у французского президента. Вероятно, что шоумен чувствует себя без пяти минут главой Украины и намерен обсудить с Макроном свое будущее.

При этом Берлин спешит откреститься от поддержки Порошенко, заявляя, что его визит в Германию никак не связан с предвыборной кампанией на Украине.

Тем временем в прессе появилась информация о том, что Порошенко может остаться в Европе, так как не уверен в своей победе. Политолог Александр Семченко полагает, что у президента остается единственный шанс – бежать из страны и для этого вполне можно использовать визит в Германию.

Некоторое время назад в прессе появилась информация о том, что Петр Порошенко ведет переговоры и выторговывает условия по своему бегству в Турцию. Среди стран, которые гипотетически могут принять лидера Незалежной, назывались также Италия, Испания, Молдавия и даже Белоруссия.

Автор: Александр Комаров10 апреля 2019, 21:17
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Поседел и потолстел: "забота" об Украине убивает Порошенко

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