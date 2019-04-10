Зачем Порошенко и Зеленский вместе летят в Париж
Представитель избирательного штаба украинского президента Олег Медведев сообщил, что его шеф проведет встречу с Эммануэлем Макроном в эту пятницу, 12 апреля. До этого Петр Порошенко побывает в Германии и побеседует с канцлером Ангелой Меркель.
Европейский вояж президента за несколько дней до второго тура выборов неслучаен: Порошенко ищет поддержки у своих кураторов. Интересно, что в тот же день Владимир Зеленский намерен просить аудиенции у французского президента. Вероятно, что шоумен чувствует себя без пяти минут главой Украины и намерен обсудить с Макроном свое будущее.
При этом Берлин спешит откреститься от поддержки Порошенко, заявляя, что его визит в Германию никак не связан с предвыборной кампанией на Украине.
Тем временем в прессе появилась информация о том, что Порошенко может остаться в Европе, так как не уверен в своей победе. Политолог Александр Семченко полагает, что у президента остается единственный шанс – бежать из страны и для этого вполне можно использовать визит в Германию.
Песков о плакатах «Порошенко или Путин» на Украине: Мы выбираем Путина, а украинцы - посмотрим pic.twitter.com/2d9GudwlyA— Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) 10 апреля 2019 г.
Некоторое время назад в прессе появилась информация о том, что Петр Порошенко ведет переговоры и выторговывает условия по своему бегству в Турцию. Среди стран, которые гипотетически могут принять лидера Незалежной, назывались также Италия, Испания, Молдавия и даже Белоруссия.
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