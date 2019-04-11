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Политика

Сбитый летчик Порошенко накинулся на миротворца Зеленского

Петр Порошенко. Фото: www.globallookpress.com
Петру Порошенко пришлось не по душе намерение своего оппонента начать диалог с Россией. Президент накинулся на Владимира Зеленского с обвинениями.
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Сам Порошенко уже вряд ли будет вести какие-либо переговоры: в первом туре выборов он набрал в два раза меньше голосов, чем Зеленский. Судя по опросам общественного мнения, во втором туре президента поддержат не более 30% украинцев. Тем не менее пока что он может критиковать артиста.

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Петр Алексеевич Порошенко Президент Украины

"Это либо некомпетентность, либо сознательная попытка вывести Россию из под ответственности за агрессию против Украины", – так прокомментировал Порошенко недавнее заявление лидера президентской гонки.

Несколько дней назад Владимир Зеленский заявил, что готов к переговорам с президентом России. Однако он тоже поставил условие: говорить с Владимиром Путиным шоумен намерен в присутствии западных представителей. Главную цель предполагаемых переговоров Зеленский обозначил так: нам нужно как можно быстрее прекратить огонь в Донбассе.

Мгновенная реакция на это заявление последовала из Кремля: там не исключили переговоров Путина и Зеленского в случае, если шоумен станет президентом Украины. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков обозначил условия такой встречи. Переговоры не должны проходить в обрамлении провокаций и диверсий, заявил представитель Кремля.

Владимир Зеленский. Фото: www.globallookpress.com

Действующий президент Украины Петр Порошенко и актер Владимир Зеленский поборются за главный пост в стране во втором туре выборов. Голосование намечено на 21 апреля, за несколько дней до этого кандидаты намерены провести дебаты на самом большом в Киеве стадионе.

Автор: Александр Комаров11 апреля 2019, 19:09
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