Жаждущий крови Порошенко размазал выскочку Зеленского

Президент Украины не оставил камня на камне от миротворца Зеленского. Петр Порошенко назвал заявление своего политического соперника некомпетентным.

Владимир Зеленский предложил прекратить стрельбу на Донбассе, но президенту хочется воевать. Прикрываясь своими указами о прекращении огня, Порошенко обвинил шоумена в некомпетентности.

"Наверное, господин Зеленский не очень осведомлен, но я как президент и главнокомандующий санкционировал уже 19 раз режим прекращения огня, и на сегодняшний день вооруженные силы Украины находятся именно в таком режиме", – сказал Порошенко.

По его утверждению, у армии есть приказ стрелять только в случае нападения или обстрела. "Оставлять наших воинов без оружия, со связанными руками, является абсолютно некомпетентным, непрофессиональным и безответственным", – заявил президент.

Между тем с юго-востока Украины каждый день приходят сообщения об обстреле ВСУ мирных жителей Донбасса. Несколько тысяч человек живут на линии разграничения сторон и подвергаются обстрелам со стороны украинской армии.

Всего за время конфликта погибли около 10 тысяч человек, из них большая часть – мирные жители. Так что заявления Порошенко о режиме тишины не соответствуют действительности.





С другой стороны, Владимир Зеленский тоже лукавит. Ранее он не раз публично заявлял, что оказывает материальную помощь воюющим против жителей Донбасса националистическим батальонам и даже приезжал на линию фронта.

Второй тур президентских выборов пройдет на Украине 21 апреля. В нем примут участие действующий глава государства Петр Порошенко и шоумен Владимир Зеленский. В первом туре президента поддержали 30% избирателей, за артиста отдали свои голоса 16% украинцев.