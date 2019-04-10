Жаждущий крови Порошенко размазал выскочку Зеленского
Владимир Зеленский предложил прекратить стрельбу на Донбассе, но президенту хочется воевать. Прикрываясь своими указами о прекращении огня, Порошенко обвинил шоумена в некомпетентности.
"Наверное, господин Зеленский не очень осведомлен, но я как президент и главнокомандующий санкционировал уже 19 раз режим прекращения огня, и на сегодняшний день вооруженные силы Украины находятся именно в таком режиме", – сказал Порошенко.
По его утверждению, у армии есть приказ стрелять только в случае нападения или обстрела. "Оставлять наших воинов без оружия, со связанными руками, является абсолютно некомпетентным, непрофессиональным и безответственным", – заявил президент.
Между тем с юго-востока Украины каждый день приходят сообщения об обстреле ВСУ мирных жителей Донбасса. Несколько тысяч человек живут на линии разграничения сторон и подвергаются обстрелам со стороны украинской армии.
Всего за время конфликта погибли около 10 тысяч человек, из них большая часть – мирные жители. Так что заявления Порошенко о режиме тишины не соответствуют действительности.
С другой стороны, Владимир Зеленский тоже лукавит. Ранее он не раз публично заявлял, что оказывает материальную помощь воюющим против жителей Донбасса националистическим батальонам и даже приезжал на линию фронта.
Второй тур президентских выборов пройдет на Украине 21 апреля. В нем примут участие действующий глава государства Петр Порошенко и шоумен Владимир Зеленский. В первом туре президента поддержали 30% избирателей, за артиста отдали свои голоса 16% украинцев.
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