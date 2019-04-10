Хочет соскочить: Трусливый Порошенко включил заднюю
Президент Украины и его соперник во втором туре подали заявки на дебаты руководству стадиона "Олимпийский" на разные даты: Порошенко хочет провести схватку 14 апреля, а Зеленский 19 апреля.
Создается впечатление, что кандидаты намерены выступать поодиночке.
Кроме того, Порошенко зачем-то пошел повторно сдавать анализы на алкоголь и наркотики, на этот раз специалистам скандально известной антидопинговой организации VADA. Его соперник отказался от этой затеи.
Политический консультант артиста Дмитрий Разумков Разумков пояснил, что Зеленский уже сдал анализы и вопрос закрыт. "Был вопрос в сдаче анализов – анализы сдали. Кто уже как сдал: кто сдавал в непонятном медпункте, а кто-то – в лаборатории”, – сказал политтехнолог.
Теперь надо не анализы сдавать, а идти на дебаты, уточнил Разумков и добавил, что Зеленский готовится к дебатам 19 апреля на стадионе “Олимпийский”. Тем временем Порошенко тоже готовится к дебатам, но как-то странно. Эксперты предполагают, что, назначив другую дату, президент у ищет повод отказаться от невыигрышной для него темы публичного выяснения отношений с шоуменом.
Напомним, что второй тур президентских выборов пройдет на Украине 21 апреля. В нем примут участие действующий глава государства Петр Порошенко и артист Владимир Зеленский. В первом туре президента поддержали 30% избирателей, за артиста отдали свои голоса 16% украинцев.
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