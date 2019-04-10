Порошенко дорого заплатит за рекламу с Путиным
Украинское общество не приняло посыла Петра Порошенко, который пытался что-то доказать виртуальным противостоянием с президентом России Владимиром Путиным. Кроме того, использование изображения иностранного политика на предвыборных билбордах – серьезное нарушение, за которое придется расплачиваться.
"Это не уголовно наказуемо, а скорее административное правонарушение. Оно предполагает штраф – значит, заплатят штраф. В обществе это встретило, мягко говоря, непонимание, и надо было как-то отвечать на этот вопрос. Поэтому ответили, скорее уклончиво, чем отрицательно", – заявил в эфире НСН украинский политолог, директор Института глобальных стратегий Вадим Карасев.
Эксперт напомнил, что Петр Порошенко пытался оправдаться за использование рекламной "находки" после первого тура выборов. Однако уже на следующий день и в Киеве, и в других регионах Украины начали раздавать газеты с этой фотографией, снова появились билборды. По словам Карасева, стало ясно, что это не ошибка, а сознательная тактика штаба перед вторым туром голосования на президентских выборах, назначенного на 21 апреля.
На плакате, о котором идет речь, портреты украинского и российского лидеров расположены друг против друга. Надпись гласит: "21 апреля. Решающий выбор". В штабе Петра Порошенко заявили, что не спрашивали разрешения у российского президента на использование его фотографии в агитации – по их словам, "Путин – вне закона".
На провокационную предвыборную рекламу Петра Порошенко обратили внимание и в российском МИДе. Как заметила официальный представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова, знаменитые пиарщики "ушли бы в монастырь", увидев подобное зрелище.
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