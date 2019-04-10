Покаявшегося Порошенко "распяли" за русский язык
Произнесенные Порошенко два предложения на русском языке в прямом телеэфире наделали шума на Украине. Отчаяние и безнадега толкнули президента на такое унижение перед украинцами, считают эксперты. Впереди у главы государства – позорный проигрыш во втором туре выборов.
"Мы должны сохранить Украину. Никто не будет посягать на ваше право говорить на русском языке. Я сам русскоязычный и уже много раз говорил, что для меня абсолютно естественно говорить на русском языке", – сказал украинский президент.
За последние пять лет это единственное его публичное заявление на русском языке. Понятно, что сделано оно для поднятия рейтинга на юго-востоке страны, где за Порошенко в первом туре проголосовали не более 9% избирателей.
Но самое интересное – ни для кого не секрет, что Порошенко за рамками публичности и в семейном кругу разговаривает исключительно по-русски. При этом он внес в Верховную раду законопроект, вводящий штрафы за использование русского языка даже в быту. Документ проходит втрое чтение.
Я русский бы выучил только за то, что им говорил Порошенко https://t.co/coTuZf5Qzg pic.twitter.com/jHp4fqK8Yi— Досье - Киев (@DosieInfo) 10 апреля 2019 г.
К слову, в 2014 году Петр Порошенко уже пытался заигрывать с русскоязычными регионами Украины, о чем свидетельствует его предвыборная программа "Жить по-новому". Там были такие положения: "Жить свободно – значит и свободно пользоваться родным языком. Буду руководствоваться Конституцией, которая определяет украинский язык как государственный, но особенно подчеркивает права русского языка и гарантирует свободное развитие всех языков".
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