Путин отказался общаться с зазнавшимся Зеленским
Выборная кампания в Незалежной еще не завершилась, и поздравлять вышедших во второй тур политиков было бы неправильно. "Пока выборы не закончились, поздравлять с выходом во второй тур было бы, наверное, неверно. Естественно, об этом речи не идет. Победитель выборов пока не определен на Украине", – сказал представитель Кремля.
Между тем в Центризбиркоме Украины после обработки 70% бюллетеней объявлено, что в стране уже точно состоится второй тур, голосование намечено на 21 апреля. В первом туре ни одному из 38 кандидатов не удалось набрать необходимых для победы 50% голосов избирателей.
31 марта на Украине выбирали президента. Голосование сопровождали многочисленные нарушения, полиция возбудила десятки уголовных дел. Штаб Юлии Тимошенко, которой не удалось выйти во второй тур, обвинил СБУ в фальсификациях и провокациях, а сама политик не исключила, что будет оспаривать результаты голосования.
На выборах не было российских наблюдателей, Киев не пустил их даже в составе международных делегаций. Несколько миллионов украинцев, проживающих в России, не смогли проголосовать. Эти факты ставят под вопрос легитимность всего избирательного процесса, а также возможность признания итогов голосования.
По данным на 13:00 мск артист Владимир Зеленский набирает 30,45% голосов избирателей, действующий президент Петр Порошенко – 16,19%. У оставшейся за бортом президентской гонки экс-премьера Юлии Тимошенко – 13,15% голосов.
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