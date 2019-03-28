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Политика

На Украине досрочно объявлен победитель президентских выборов

Фото: www.globallookpress.com
На украинских выборах при любом раскладе победят американцы. Их устраивает русофобская риторика первой тройки кандидатов.
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Государственная пропаганда на Украине сделала свое дело: благодаря ее влиянию на общественное мнение в стране достаточно большая часть населения поддерживает кандидатов в президенты, льющих грязь на Россию. Этим занимаются изо дня в день, в том числе, три главных претендента на пост руководителя Незалежной.

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Такие речи устраивают американских покровителей, заявил экс-депутат Верховной рады и лидер партии "Союз левых сил" Василий Волга. По его мнению, кто бы не победил на выборах 31 марта, все равно победят американцы.

Как же так вышло, что половина страны, а то и больше ненавидят Россию? Немалую роль в этом сыграло образование: пробандеровская промывка мозгов в школах и вузах. Через детей и подростков влияние оказывают и на их родителей. Поэтому нет ничего удивительного в том, что последние пять лет на Украине из нацистов активно делают героев: ими восхищаются, им ставят памятники, именами Бандеры и Шухевича называют улицы и площади.

"И украинский язык и литература, и история Украины выписана таким образом, что когда моя дочь сегодня учит эти тесты, у меня волосы становятся дыбом. Это называется уроки по антирусскости, по ненависти к русскому, по ненависти ко всему, что является совместной культурой", – говорит Волга.

Владимир Зеленский. Кадр youtube.com

Политик поделился и своими впечатлениями от настроений жителей в глубинке. Они рассказали ему, что готовы ко второму сроку Петра Порошенко. Мол, это лучше, чем какие-то новые и непонятные политики. Из-за этого у действующего президента, несмотря на его грубые выходки по отношению к своим избирателям, рейтинг популярности остается на достаточно высоком уровне.

Сегодня, 28 марта на Украине последний день, когда можно публиковать данные социологических опросов. По данным исследовательской группы "Рейтинг", актера Владимира Зеленского поддерживают 27% респондентов. Вторую позицию делят Петр Порошенко и Юлия Тимошенко, которых готовы поддержать по 17% избирателей. По данным других соцопросов, Зеленский перешел черту в 30%.

Петр Порошенко. Фото: www.globallookpress.com

Эксперты прогнозируют, что одним туром выборы президента Украины не ограничатся, борьбу продолжат Владимир Зеленский и Петр Порошенко. Но пока неизвестно, чем все закончится. Недавно в штабе Зеленского жестко предупредили президента: если их кандидат не выйдет во второй тур, то команда шоумена  не признает результаты выборов и подаст в суд на Порошенко.

Юлия Тимошенко. Фото: www.globallookpress.com

А глава Конституционного суда Украины заявил, что не будет приводить к присяге избранного главу государства, если вскроются фальсификации при голосовании.

Выборы президента Украины пройдут в ближайшее воскресенье, 31 марта. В избирательном бюллетене рекордное число кандидатов – 39 человек. Российских наблюдателей в Незалежную не пустили, поэтому в Москве всерьез подумывают о признании выборов и нового президента Украины.


Автор: Александр Комаров28 марта 2019, 22:01
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Как Майдан изменил Украину

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