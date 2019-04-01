Наглый Зеленский поставил дерзкие условия Путину
После оглашения первых результатов выборов Владимир Зеленский провел
в своем штабе брифинг для прессы. Помимо прочего, актер прокомментировал
возможность встречи с президентом России Владимиром Путиным.
По словам юмориста, это произойдет лишь в случае возвращения Украине Крыма и Донбасса. Кроме того, юморист не исключает, что потребует с России компенсации за "эскалацию".
Что касается будущей команды, ее победитель первого тура выборов президента Украины пообещал представить после окончания второго тура. "Премьер-министром специалиста вижу, профессионального человека. Фамилии сейчас нет", – сказал он.
Впрочем, ходят упорные слухи, что Владимир Зеленский может объединиться с занявшей третье место Юлией Тимошенко. Якобы лидер "Батькивщины" в обмен на поддержку своих сторонников потребовала поста главы правительства.
После обработки 42% бюллетеней.— Путин говорит (@CzarSays) 1 апреля 2019 г.
Зеленский набирает больше Порошенко и Тимошенко вместе взятых. Бойко отстает от Тимошенко всего на 1.5%.. Этого стоило ожидать pic.twitter.com/PpCQCszIBs
В случае проигрыша во втором туре Зеленский пообещал не устраивать Майдан. "Я воевать с обществом не буду. Если украинцы против меня, я не буду", – сказал юморист.
После обработки более половины бюллетеней Владимир Зеленский получает более 30% голосов. На втором месте – президент Петр Порошенко с 16%, на третьем – бывший премьер Юлия Тимошенко с 13%.
Таким образом, за новичка Зеленского проголосовали больше людей, чем за двух самых опытных политиков страны вместе взятых. Второй тур выборов президента Украины состоится 21 апреля.
Бывшие родственники сочувствуют пассии телеведущего
Разговор не заладился с самого начала
Певица утешается тем, что успела попрощаться
Она перечислила малоизвестные факты о муже
Популярные темы форума
Как выгнать мигрантов из страны
Овны самый лучший знак зодиака
Почему русские женщины себя не любят?
Не хочу на работу ходить,что делать?
Почему у людей всегда такая страшная обувь?И не редко грязная .
Живу одна, молодая, все есть кроме отношений.
Как помочь одиноким найти свою любовь?..
Ненавижу дев!..
Почему люди в России грызутся между собой?
Он дважды в разводе
Перезвоните пожалуйста
Мама моего парня ко мне предвзята
Почему мужчины выбирает не правильно ,для себя подругу?И девушки не правильно выбирает мужа.
Кто пробовал Пинеамин в борьбе с климаксом?
У сына в жизни нет цели
Как быстро похудеть?
Первый раз очень страшно
Началова умерла от ВИЧ?
вам нравится гель лак,шлак?Не кажется вам ногти грубые и жёлтые с обратной стороны?
Кто пишет и читает это <цензура>?
Ранняя беременность
Мимические морщины
Безответная любовь
Диета Ксении Бородиной
У меня первая беременность
Кожевникова не замужем
Отец встречается с моими ровесницами
Считаю, в случившемся с Юлей Началовой виноват и ее отец...
Почему наши женщины похожи в старости на кикимору
Не хозяйственная жена