Выскочка Зеленский жестко унизил неудачника Порошенко

Выборы президента Украины – 2019 продолжают развиваться по непредсказуемому сценарию. В ходе подсчета голосов в лидеры вырывается то актер Владимир Зеленский, то глава государства Петр Порошенко. Для лидера Незалежной, опытного политика с 20-летним стажем, успех дилетанта Зеленского стал обидной и горькой пощечиной.



Первые результаты голосования, опубликованные Центризбиркомом Украины, оказались весьма неожиданными. Несмотря на то, что экзит-полы показывали уверенное лидерство Владимира Зеленского, после обработки около 0,5% голосов их шансы практически сравнялись.



После обработки первых протоколов Порошенко даже вырвался вперед – 28,69% против 24,27% у Зеленского. После обработки 0,32% актер вновь вырвался вперед – у него 28,45% голосов.

В ближайшие часы пальма первенства может переходить из рук в руки, но одно, кажется, ясно – во второй тур выборов президента Украины – 2019 попадают именно эти двое. У остальных кандидатов результаты гораздо хуже: Юлия Тимошенко набирает 15,12%, другие – около 10% и ниже.

Петр Порошенко уже заявил, что с понедельника начинает борьбу за второй тур. Лидер Незалежной предложил объединиться кандидатам, не попавшим во второй тур, но "твердо стоящим на патриотической проукраинской платформе".

Лидер Незалежной уже призвал своего оппонента выйти на дебаты. И не факт, что Зеленский согласится. В прямом словесном поединке Порошенко, опытный политик и демагог, легко справится с неопытным актером с весьма скромными ораторскими талантами.

Между тем рано списывать третьего фаворита выборов президента Украины – Юлию Тимошенко. По всей видимости, "оранжевая принцесса" уже поняла, что путь во второй тур ей закрыт, поэтому начала консультации о коалиции с Зеленским против главы государства.

Во всяком случае, Киев уже полон подобных слухов, а дыма без огня, как известно, не бывает. Поговаривают, что в случае победы Зеленского Тимошенко хочет получить пост премьер-министра. А оттуда через пять лет можно снова метить в президентское кресло

Тем не менее, Зеленский и Тимошенко поспешили опровергнуть слухи о коалиции. Но юморист и бывший премьер – гораздо ближе, чем кажется. Их объединяют тесные контакты с бизнесменом Игорем Коломойским – злейшим врагом Петра Порошенко. Некоторые эксперты не стесняются называть грядущий второй тур битвой двух влиятельных олигархов.

Напомним, по закону президент Украины избирается на пять лет. Для победы необходимо набрать более половины голосов. В случае, если победитель не определился в первом туре, через несколько недель, 21 апреля, пройдет второй. В нем встретятся кандидаты, занявшие первое и второе места.