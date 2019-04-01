Клоун Зеленский укрепил лидерство в День дурака
Выборы президента Украины были назначены на такую дату, что главная информация о результатах первого тура голосования будет поступать 1 апреля, когда в стране празднуется День дурака. Впрочем, украинским политикам не до шуток и розыгрышей, несмотря на то, что наибольшую поддержку избирателей получил как раз актер юмористического плана.
После обработки 40,47% бюллетеней Владимир Зеленский получает 30,22% голосов, передает РИА ФАН. Действующий президент Украины Петр Порошенко может похвастаться поддержкой избирателей на уровне 16,65%. А профессиональный оппозиционер Юлия Тимошенко набирает 13,13%.
Таким образом, за Зеленского уже проголосовали больше человек, чем за его двух главных конкурентов вместе взятых. Впрочем, в ходе дальнейшей обработки бюллетеней это соотношение может измениться. Главная интрига голосования – кто выйдет против Владимира Зеленского во второй тур выборов президента Украины, который состоится 21 апреля. Наиболее вероятной называют кандидатуру Петра Порошенко.
Тем временем 1 апреля прекратил действовать Договор о дружбе и партнерстве между Россией и Украиной, передает НСН. Впрочем, как уже заявляли эксперты, критических последствий от подобного события ждать не приходится. Украинская сторона давно перестала выполнять свои обязательства.
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