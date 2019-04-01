Клоун Зеленский укрепил лидерство в День дурака

Актер, комик и, как говорят его соперники по выборной гонке, клоун Владимир Зеленский остается лидером среди кандидатов в президенты Украины после подсчета более чем 40% бюллетеней. На втором месте находится действующий украинский лидер Петр Порошенко, а в спину ему дышит глава "Оппозиционной платформы" Юлия Тимошенко.

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