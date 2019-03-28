Комик Зеленский мощно врезал пьянице Порошенко
Шоумен Владимир Зеленский вот уже около двух месяцев остается лидером в президентской гонке: разрыв между ним и Петром Порошенко увеличился до 10%. Сегодня на Украине последний день, когда можно публиковать данные социологических опросов.
По данным исследовательской группы "Рейтинг", Зеленского поддерживают 27% респондентов. Вторую позицию делят Порошенко и Тимошенко, которых готовы поддержать по 17% избирателей. По данным других соцопросов, Зеленский перешел черту в 30%.
Лидер партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Юрий Бойко улучшил свой результат: у него – 9,5% поддержки потенциальных избирателей, но этого явно недостаточно для того, чтобы выйти во второй тур. Очевидно, что там окажутся Владимир Зеленский и Петр Порошенко. У президента в активе мощный административный ресурс, который позволит ему обогнать лидера "Батькивщины".
Сегодня последний день, когда можно публиковать итоги соцопросов. Группа Рейтинг приводит следующую статистику:— Екатерина Галахова (@galakhova71) 28 марта 2019 г.
Владимир Зеленский - 26,6%
Петр Порошенко и Юлия Тимошенко - по 17%
Анатолий Гриценко - 9,8%
Юрий Бойко - 9,5% pic.twitter.com/6Cogq0v84z
На днях в штабе Зеленского прозвучало предупреждение в адрес Петра Порошенко: если артист вдруг не выйдет во второй тур, то его команда не признает результаты выборов и подаст в суд на президента. А глава Конституционного суда Украины заявил, что не будет приводить к присяге избранного главу государства, если вскроются фальсификации при голосовании.
Президентские выборы на Украине пройдут в ближайшее воскресенье, 31 марта. В избирательном бюллетене рекордное число кандидатов – 39 человек.
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