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Политика

Зеленский сделал последнее предупреждение Порошенко

Владимир Зеленский. Кадр youtube.com
Владимир Зеленский дал понять президенту Украины, что не оставит без внимания готовящиеся фальсификации на предстоящих выборах. Артист пойдет до конца и не признает результаты голосования.

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Команда лидера президентской гонки не исключает обжалование результатов первого тура выборов в случае фальсификаций, заявили политические соратники Зеленского. "Социология на сегодня такая, что если мы не выйдем во второй тур, то, по нашему мнению, это будет свидетельствовать о масштабных фальсификациях", – сказал руководитель предвыборного штаба артиста.

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Владимир Александрович Зеленский Актер, политик

Еще более серьезное заявление сделал на днях глава Конституционного суда Украины Станислав Шевчук. Он пообещал, что в случае нарушений на выборах президент не будет приведен к присяге. "Я никогда не приведу к присяге президента, если выборы будут сфальсифицированы", – сказал Шевчук.

Глава Конституционного суда также предупредил общественность о том, что его принуждают к отставке. Из-за этого может быть сорвана сама процедура инаугурации избранного президента.

Ранее о готовящихся фальсификациях на выборах заявила лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко. Она написала заявление в Генпрокуратуру с требованием возбудить уголовное дело в отношении Петра Порошенко.

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Публикация от Міша Кияниця (@misha.black.tattoo)

Президентские выборы пройдут на Украине 31 марта, в них примут участие 39 кандидатов. В лидерах гонки – актер Владимир Зеленский, действующий президент Петр Порошенко и экс-премьер Юлия Тимошенко.


Автор: Александр Комаров27 марта 2019, 19:43
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комментарии

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Сусликов
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Юлия Вознесенская - Мои посмертные приключения
Я НЕ ЗАХОТЕЛА С НИМИ ЛЕТЕТЬ НА АЛЬФА ЦЕНТАВРА ПОТОМУ ЧТО У НИХ НА РУКАХ БЫЛИ КОГТИ А ЛИЦА КАК РЫЛО У СВИНЕЙ
https://www.youtube.com/watch?v=eLCgxxuOryg

Мои посмертные приключения
https://www.youtube.com/watch?v=V3x1Cu8WX2o
Сусликов
Ответить
Вернувшись домой, Тулкин Айтматов узнал удивительную вещь про самого себя. Оказывается, он отсутствовал 23 часа, переполошив не только своих родных, но и весь совхоз, и даже все начальство в райцентре.
Первой забила тревогу мать. Было утро, на столе стыл завтрак, а сына, отправившегося двумя часами ранее зарядку, все не было.

Начался поиск. Оперативную группу, прибывшую из райцентра, возглавил майор милиции X. Сайфуллаев. К поиску подключились все одноклассники Тулкина, местные жители, сотрудник уголовного розыска из райцентра О. Хусаинов. Люди обошли все окрестности в округе, заглядывали в арыки, шарили в кустах.
***
НЛО стыд потеряло, детей катает по Галактике.
Куда Рагозин смотрит, с конструкторским бюро.
Счастливый, слетал нахаляву на Альфа-Центавру.
Сусликов
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15 августа 1990 года в провинциальной газете «Зарафшанская правда» была опубликована заметка «НЛО над Зарафшаном?»

Увы, неожиданные события нарушили привычный распорядок дня.

Рассказывает Тулкин Айтматов:
— По дороге мне надо было пересечь асфальтовое шоссе возле мостика. Едва я вступил на него, как почувствовал сильную резь в глазах. Вдруг стало нестерпимо светло. В воздухе на высоте примерно пяти шести метров бесшумно зависло что-то вроде большого ярко-красного цилиндра. Мне стало очень страшно. Не помню, звал ли кого на помощь. Помню лишь какое-то оцепенение, неподвижность ног, как бы мгновенно прилипших к асфальту.

Цилиндр опустился на шоссе метрах в пятидесяти от меня. Он разломился по вертикали на две половинки. И из него вышагнуло существо высокого роста в серебристом костюме. Седые волосы до плеч. Руки — ниже колен. Ну, а дальше ничего не помню. Потерял сознание. Очнулся в мягком удобном кресле.
Вижу — у моих ног пенится море, морской прибой. Я сижу в кресле возле самой его кромки. Вода была какая-то вся радужная — так бывает, когда в лужу попадает бензин. Вдали светило солнце. Все вокруг искрилось, но не утомляло своим искрением глаза. Меня удивили горы в виде сталагмитов, поднимающиеся в отдалении прямо из моря.
Я огляделся по сторонам. Ни души — кругом. Мне было хорошо и легко. Непонятно откуда звучала негромкая приятная музыка. Не знаю, что за мелодия была, — никогда прежде такой не слышал. Мое сознание вновь затуманилось.
Когда опять пришел в себя, то увидел, что стою на дороге — на том самом месте, где приземлялся цилиндр.
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