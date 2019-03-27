Зеленский сделал последнее предупреждение Порошенко
Команда лидера президентской гонки не исключает обжалование результатов первого тура выборов в случае фальсификаций, заявили политические соратники Зеленского. "Социология на сегодня такая, что если мы не выйдем во второй тур, то, по нашему мнению, это будет свидетельствовать о масштабных фальсификациях", – сказал руководитель предвыборного штаба артиста.
Еще более серьезное заявление сделал на днях глава Конституционного суда Украины Станислав Шевчук. Он пообещал, что в случае нарушений на выборах президент не будет приведен к присяге. "Я никогда не приведу к присяге президента, если выборы будут сфальсифицированы", – сказал Шевчук.
Глава Конституционного суда также предупредил общественность о том, что его принуждают к отставке. Из-за этого может быть сорвана сама процедура инаугурации избранного президента.
Ранее о готовящихся фальсификациях на выборах заявила лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко. Она написала заявление в Генпрокуратуру с требованием возбудить уголовное дело в отношении Петра Порошенко.
Президентские выборы пройдут на Украине 31 марта, в них примут участие 39 кандидатов. В лидерах гонки – актер Владимир Зеленский, действующий президент Петр Порошенко и экс-премьер Юлия Тимошенко.
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