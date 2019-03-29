Униженный Трампом Зеленский попал в жуткую передрягу
Опровержение появилось на странице "Команда
Зеленского" в Facebook. Сторонники неформального кандидата в
президенты подчеркнули: по закону тот не был обязан декларировать виллу в
Италии. Сообщения о недвижимости в Европе команда "слуги народа"
назвала попыткой дискредитировать актера.
В "Команде Зеленского" отметили, что указывать в декларациях наличие имущества должны те, кто занимает ответственные должности. Не соответствует действительности и информация о якобы 15 комнатах. Как пишет URA.ru, стоимость виллы может составлять около 3,8 миллиона евро.
Подобные сообщения сторонники Зеленского назвали фейком. "Могли бы уже и 150 комнат написать, для более "сенсационных" заголовков", – добавили они.
Несмотря на информационную атаку на Зеленского, его рейтинг среди украинцев остается стабильно высоким. По данным социологической группы "Рейтинг", юмориста поддерживают 26,6% тех, кто придет на выборы.
А ЧЕМ "ЗЕ" ЛУЧШЕ "ПОРОХА"?— Валентина Астра (@valentina201013) 28 марта 2019 г.
А вы, вообще задавались вопросами:
1. Зеленский против ЕС, НАТО и кредитования МВФ, Ульяны Супрун и прочих майданных реформаторов?
2. Зеленский за сотрудничество с Россией и выполнение Минских соглашений для прекращения войны на Донбассе? pic.twitter.com/b8OHxJeLk4
На втором месте – президент страны Петр Порошенко и бывший премьер-министр Юлия Тимошенко. От Владимира Зеленского их отставание составляет 9%, пишет RT. Выборы президента Украины состоятся 31 марта.
Не поколебал рейтинг Зеленского и отчет Национального антикоррупционного агентства, которое обнаружило у "слуги народа" нарушения в финансовых отчетах. Речь идет о непогашенном долге и денежных поступлениях от лица, которое не имело на это права.
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