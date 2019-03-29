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Политика

Униженный Трампом Зеленский попал в жуткую передрягу

Владимир Зеленский. Кадр youtube.com
Владимир Зеленский попал в сложную ситуацию. Американские власти актера поддерживать отказались, а на Украине то и дело публикуют на него компромат. На днях в прессе появились сообщения о том, что шоумен владеет 15-комнатной виллой в Италии. Команда "слуги народа" отреагировала резко. 
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Опровержение появилось на странице "Команда Зеленского" в Facebook. Сторонники неформального кандидата в президенты подчеркнули: по закону тот не был обязан декларировать виллу в Италии. Сообщения о недвижимости в Европе команда "слуги народа" назвала попыткой дискредитировать актера.

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Владимир Александрович Зеленский Актер, политик

В "Команде Зеленского" отметили, что указывать в декларациях наличие имущества должны те, кто занимает ответственные должности. Не соответствует действительности и информация о якобы 15 комнатах. Как пишет URA.ru, стоимость виллы может составлять около 3,8 миллиона евро.

Подобные сообщения сторонники Зеленского назвали фейком. "Могли бы уже и 150 комнат написать, для более "сенсационных" заголовков", – добавили они.

Несмотря на информационную атаку на Зеленского, его рейтинг среди украинцев остается стабильно высоким. По данным социологической группы "Рейтинг", юмориста поддерживают 26,6% тех, кто придет на выборы.

На втором месте – президент страны Петр Порошенко и бывший премьер-министр Юлия Тимошенко. От Владимира Зеленского их отставание составляет 9%, пишет RT. Выборы президента Украины состоятся 31 марта.

Не поколебал рейтинг Зеленского и отчет Национального антикоррупционного агентства, которое обнаружило у "слуги народа" нарушения в финансовых отчетах. Речь идет о непогашенном долге и денежных поступлениях от лица, которое не имело на это права. 

Автор: Иван Поляков29 марта 2019, 10:51

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