Раскрыта главная причина провала Зеленского
Причина в том, уверен эксперт, что опросы социологов не дают
реальной картины предвыборных раскладов. "Люди по приколу заявляют, что
они будут голосовать за Зеленского, а на самом деле просто не придут на
выборы", – пояснил аналитик.
Не стоит списывать со счетов и фактор олигархов. По словам Ищенко, Зеленского влиятельный бизнес не поддерживает. Олигархи, уверен он, разделились на сторонников бывшего премьер-министра Юлии Тимошенко и президента Петра Порошенко.
Исключение составляет бизнесмен Игорь Коломойский. Многие эксперты называют Зеленского его человеком. Договариваться с Коломойским, который стал довольно токсичной фигурой даже среди украинской политической и бизнес-элиты, у олигархов желания нет, поэтому они и не поддерживают кандидатуру актера.
Да и в целом союзник из Коломойского – так себе, отметил Ищенко. "С ним договаривайся, не договаривайся – в любом случае окажешься в проигрыше", – подчеркнул эксперт.
По Украине— Алексей Венедиктов (@aavst) 25 марта 2019 г.
Зеленский для Кремля - такой мальчик, которого обведем вокруг пальца - Макрон-2
Тимошенко - такой Трамп-2. Конечно взбалмошная, но имеем опыт договариваться
Бойко - Додон-2. А куда он денется.
А Поршенко - Хиллари-2. Вражина
Несмотря на это, рейтинг Зеленского продолжает покорять новые вершины. По данным соцопросов, за комика готовы проголосовать почти треть тех, кто придет на выборы. В основном юмориста поддерживает молодежь. Однако, в отличие от старшего поколения, голосует она крайне неохотно.
К тому же эксперты сомневаются в способности Зеленского и его команды защитить результат голосования. Президентские амбиции комика могут пасть жертвой фальсификаций со стороны Порошенко и других кандидатов.
В пользу лидера Незалежной играет огромный административный ресурс, в том числе поддержка Службы безопасности Украины. Зеленский же таких возможностей лишен.
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