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Политика

Раскрыта главная причина провала Зеленского

Владимир Зеленский. Кадр youtube.com
Актеру Владимиру Зеленскому не стоит обольщаться из-за высоких предвыборных рейтингов. Попасть во второй тур президентских выборов на Украине – 2019 ему светит меньше всего. С неожиданным заявлением выступил политолог Ростислав Ищенко. 
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Причина в том, уверен эксперт, что опросы социологов не дают реальной картины предвыборных раскладов. "Люди по приколу заявляют, что они будут голосовать за Зеленского, а на самом деле просто не придут на выборы", – пояснил аналитик.

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Владимир Александрович Зеленский

Владимир Александрович Зеленский Актер, политик

Не стоит списывать со счетов и фактор олигархов. По словам Ищенко, Зеленского влиятельный бизнес не поддерживает. Олигархи, уверен он, разделились на сторонников бывшего премьер-министра Юлии Тимошенко и президента Петра Порошенко.

Исключение составляет бизнесмен Игорь Коломойский. Многие эксперты называют Зеленского его человеком. Договариваться с Коломойским, который стал довольно токсичной фигурой даже среди украинской политической и бизнес-элиты, у олигархов желания нет, поэтому они и не поддерживают кандидатуру актера.

Да и в целом союзник из Коломойского – так себе, отметил Ищенко. "С ним договаривайся, не договаривайся – в любом случае окажешься в проигрыше", – подчеркнул эксперт.

Несмотря на это, рейтинг Зеленского продолжает покорять новые вершины. По данным соцопросов, за комика готовы проголосовать почти треть тех, кто придет на выборы. В основном юмориста поддерживает молодежь. Однако, в отличие от старшего поколения, голосует она крайне неохотно.

К тому же эксперты сомневаются в способности Зеленского и его команды защитить результат голосования. Президентские амбиции комика могут пасть жертвой фальсификаций со стороны Порошенко и других кандидатов.

В пользу лидера Незалежной играет огромный административный ресурс, в том числе поддержка Службы безопасности Украины. Зеленский же таких возможностей лишен. 

Автор: Иван Поляков27 марта 2019, 17:42

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