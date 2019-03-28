Опозоренный Зеленский решился на странный поступок

У актера Владимира Зеленского проблемы: Национальное антикоррупционное агентство обнаружило у кандидата в президенты нарушения в финансовых отчетностях. От такого позорного провала комик унывать не стал и пустил в ход свое главное оружие – юмор.



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