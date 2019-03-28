Опозоренный Зеленский решился на странный поступок
На своих страницах в социальных сетях шоумен разместил
снимок, где изображены четверо участников студии Зеленского "Квартал
95". Они находятся на автозаправке с хот-догами в руках.
Таким образом юморист отреагировал не недавнее заявление украинского музыканта Святослава Вакарчука. Он призвал граждан Незалежной ответственнее подходить к выборам и не голосовать "по приколу". Видимо, лидер группы "Океан Эльзы" имел в виду Зеленского, который ведет свою предвыборную кампанию с изрядной долей юмора и иронии.
В шутливом тоне актер прокомментировал и выпад Вакарчука. "Чтобы не быть "ПО Приколу", решили быть серьезными, как все", – подписал Зеленский снимок.
Впрочем, некоторые читатели увидели в снимке отсылку к Юлии Тимошенко. В середине марта она опубликовала на своих страницах в соцсетях ролик, где покупала хот-дог на заправке.
Владимир Зеленский за несколько дней до выборов президента Украины – 2019 укрепляет свое лидерство. За юмориста готовы проголосовать почти треть тех, кто придет к избирательным урнам.
Не поколебал рейтинг Зеленского и отчет Национального антикоррупционного агентства, которое обнаружило у "слуги народа" нарушения в финансовых отчетах. У него обнаружили непогашенный налоговый долг.
Кроме того, выяснилось, что взносы в избирательный фонд Зеленского поступали от лица, не имевшего права этого делать. А это уже прямой путь к возбуждению уголовного дела.
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