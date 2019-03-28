Мятый Порошенко шокировал публику нелепым нарядом
То ли бронежилет заправил в трусы, то ли церковную утварь спрятал под пиджак. Пользователи соцсетей обсуждают одежду президента Украины и смеются над его внешним видом.
Неудачную фотографию Порошенко разместил на своей странице в Facebook журналист Александр Дубинский. На снимке президент произносит речь в одной из украинских церквей. Пиджак у лидера нации топорщится таким образом, что создается впечатление, будто он пытается под ним что-то спрятать.
Комментаторы высказали свои предположения. "Икону вертанул, не с пустыми же руками домой ехать!" – допустил Игорь Бойко. Юлия Тесленко предположила, что под пиджаком президент Украины припрятал фляжку со спиртным.
Петр Порошенко часто появляется на публике в мятых костюмах. Его постоянно высмеивают за внешний вид. Многие пользователи соцсетей недоумевают: неужели служба протокола не видит постоянных проблем с одеждой главы государства?
Очевидно, что мятые пиджаки не добавляют Порошенко очков перед президентскими выборами, до которых остались считаные дни. Голосование назначено на 31 марта. В избирательном бюллетене – 39 фамилий. Тройка лидеров выглядит так: на первом месте – комик Владимир Зеленский, вторым пока значится действующий президент Петр Порошенко, на третьей позиции – экс-премьер и лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко.
Девочка стала звездой вечера
Участник телестройки очень страдает
Певицу предупредили об опасности анорексии
Он попросил поклонников выбрать лучший
Популярные темы форума
Как выгнать мигрантов из страны
Сказал, что ему нужна девственница
Крутит на минет.
Почему русские женщины себя не любят?
Овны самый лучший знак зодиака
Сказал, что ему нужна девственница
Нашла первый седой волос
Может ли девушка сделать первый шаг?
Боюсь признаться, что у меня другой
Какой самый точный тест на беременность?
Любить или быть любимым?
Подруга специально нагнетает
Почему у людей всегда такая страшная обувь?И не редко грязная .
Какая самая лучшая диета?
Хватит страдать фигнёй. И ПРИДУМЫВАТЬ НАДУМЫВААТЬ МЫЛЬНЫЕ ПУЗЫРИ. НИ ОДИН ЖУРНАЛИСТ С ПРОШЛЫХ ВЕКОВ ДАЖЕ НЕ МОГ ПОДУМАТЬ ОБ ИЗВРАЩЕНИИ МАТЕРИАЛА И ФАКТОВ НА СТОЛЬКО....
Беременность перед месячными
Медовая диета
Ушел к другу и завис на две ночи
Помощь гадалки, нужно ли это?
Почему мужчины выбирает не правильно ,для себя подругу?И девушки не правильно выбирает мужа.
Ранняя беременность
Мама моего парня ко мне предвзята
Косметология творит чудеса
Диета Ксении Бородиной
У меня первая беременность
С правилами не ознакомлен
Минимальный доход для мужчины
Предложил пожить отдеально
Имя Ванесса
Хочешь или Интересует