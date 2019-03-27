Побег за границу или тюрьма: Порошенко поставили перед выбором

Президента Украины ждет тюрьма в случае его проигрыша на выборах. Если он, конечно, не успеет сбежать за границу.

Петр Порошенко оказался в ситуации товарища Саахова из фильма "Кавказская пленница": "Либо я ее веду в ЗАГС, либо она ведет меня к прокурору". Сейчас главное для президента – получить гарантии безопасности хотя бы за границей, считает политолог, главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко.

Эксперт напомнил, что большинство участников предвыборной гонки пообещали Порошенко уголовное преследование в случае победы. Ему грозит срок за коррупцию и фальсификацию выборов. О подготовке администрацией президента массовых вбросов заявляла, в частности, бывшая соратница Порошенко лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко.

В том, что действующий президент станет козлом отпущения за все годы беззакония и падения Украины в пропасть, можно не сомневаться, уверен Коротченко. Порошенко остается только одно – бежать из страны и искать убежище на Западе.

Порошенко: «Мой главный оппонент - я этого не стесняюсь и говорю открытым текстом - Путин»



А мне казалось что Зеленский. Впрочем, если все мы работаем в ГРУ, то и каждый политик (или называющий себя таковым) просто обязан быть Путиным :) — Армен Гаспарян (@A_Gasparyan) 27 марта 2019 г.

Тем временем сам Порошенко продолжает делать весьма странные заявления. Президент назвал своим главным оппонентом Владимира Путина, видимо, позабыв, что российский лидер не принимает участие в выборах на Украине. Президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко пояснил в интервью НСН, что это заявление ориентированно на антироссийский электорат в надежде, что он проявит активность и 31 марта проголосует за Порошенко.

Президентские выборы на Украине пройдут 31 марта, в них примут участие 39 кандидатов. В предвыборной гонке лидирует актер Владимир Зеленский, пользующийся поддержкой трети электората. На втором месте – действующий президент Петр Порошенко, замыкает тройку лидеров экс-премьер Юлия Тимошенко.