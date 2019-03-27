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Политика

Побег за границу или тюрьма: Порошенко поставили перед выбором

Петр Порошенко. Фото: www.globallookpress.com
Президента Украины ждет тюрьма в случае его проигрыша на выборах. Если он, конечно, не успеет сбежать за границу.
прочитано 250 раз

Петр Порошенко оказался в ситуации товарища Саахова из фильма "Кавказская пленница": "Либо я ее веду в ЗАГС, либо она ведет меня к прокурору". Сейчас главное для президента – получить гарантии безопасности хотя бы за границей, считает политолог, главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко.

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Петр Алексеевич Порошенко

Петр Алексеевич Порошенко Президент Украины

Эксперт напомнил, что большинство участников предвыборной гонки пообещали Порошенко уголовное преследование в случае победы. Ему грозит срок за коррупцию и фальсификацию выборов. О подготовке администрацией президента массовых вбросов заявляла, в частности, бывшая соратница Порошенко лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко.

В том, что действующий президент станет козлом отпущения за все годы беззакония и падения Украины в пропасть, можно не сомневаться, уверен Коротченко. Порошенко остается только одно – бежать из страны и искать убежище на Западе.

Тем временем сам Порошенко продолжает делать весьма странные заявления. Президент назвал своим главным оппонентом Владимира Путина, видимо, позабыв, что российский лидер не принимает участие в выборах на Украине. Президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко пояснил в интервью НСН, что это заявление ориентированно на антироссийский электорат в надежде, что он проявит активность и 31 марта проголосует за Порошенко.

Президентские выборы на Украине пройдут 31 марта, в них примут участие 39 кандидатов. В предвыборной гонке лидирует актер Владимир Зеленский, пользующийся поддержкой трети электората. На втором месте – действующий президент Петр Порошенко, замыкает тройку лидеров экс-премьер Юлия Тимошенко.


Автор: Александр Комаров27 марта 2019, 14:18
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Поседел и потолстел: "забота" об Украине убивает Порошенко

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комментарии

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Сусликов
Ответить
Если, в апреле (2019) вынесут Бланка.
Тогда война будет в этом году.
Если, в (2020) апрель, тогда 21 июня ждите...
ВАЛИТЕ ВСЕ В ИСПАНИЮ, ЕСЛИ НЕ ХОТИТЕ ВОЕВАТЬ ЗА РУСЬ СВЯТУЮ!
Сусликов
Ответить
Духовный Пост и Молитва

Почему грядущая война уничтожит 1/3 человечества?
Потому, что в великой реке Евфрат пересохнет вода, и будет открыт путь царям от восхода солнечного.
200 000 000 армия придет уничтожать Израиль.

ВОЙНА с Китаем начнется летом в следующем году! Будут жестокие гонения... (2019)
Грядущий Русский Царь - Михаил
https://www.youtube.com/watch?v=s1F6bJFM2_Q

Может, в Библии ошибочна река Волга обозначена Евфратом!?

Если ты Царь Михаил, тогда почему, ты такой смешной и материшся в своих видеороликах.
Харизму проявляешь?
1

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