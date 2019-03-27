Побег за границу или тюрьма: Порошенко поставили перед выбором
Петр Порошенко оказался в ситуации товарища Саахова из фильма "Кавказская пленница": "Либо я ее веду в ЗАГС, либо она ведет меня к прокурору". Сейчас главное для президента – получить гарантии безопасности хотя бы за границей, считает политолог, главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко.
Эксперт напомнил, что большинство участников предвыборной гонки пообещали Порошенко уголовное преследование в случае победы. Ему грозит срок за коррупцию и фальсификацию выборов. О подготовке администрацией президента массовых вбросов заявляла, в частности, бывшая соратница Порошенко лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко.
В том, что действующий президент станет козлом отпущения за все годы беззакония и падения Украины в пропасть, можно не сомневаться, уверен Коротченко. Порошенко остается только одно – бежать из страны и искать убежище на Западе.
Порошенко: «Мой главный оппонент - я этого не стесняюсь и говорю открытым текстом - Путин»— Армен Гаспарян (@A_Gasparyan) 27 марта 2019 г.
А мне казалось что Зеленский. Впрочем, если все мы работаем в ГРУ, то и каждый политик (или называющий себя таковым) просто обязан быть Путиным :)
Тем временем сам Порошенко продолжает делать весьма странные заявления. Президент назвал своим главным оппонентом Владимира Путина, видимо, позабыв, что российский лидер не принимает участие в выборах на Украине. Президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко пояснил в интервью НСН, что это заявление ориентированно на антироссийский электорат в надежде, что он проявит активность и 31 марта проголосует за Порошенко.
Президентские выборы на Украине пройдут 31 марта, в них примут участие 39 кандидатов. В предвыборной гонке лидирует актер Владимир Зеленский, пользующийся поддержкой трети электората. На втором месте – действующий президент Петр Порошенко, замыкает тройку лидеров экс-премьер Юлия Тимошенко.
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