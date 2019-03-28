Порошенко объявил об уходе с поста президента
Петр Порошенко намерен принять участие в выборах в Европарламент. Об этом глава Незалежной сообщил 27 марта в интервью ведущим
украинским каналам.
Избрание депутатом общеевропейского законодательного органа стало бы, по словам политика, самым счастливым моментом в его жизни. Правда, чтобы участвовать в выборах, Украине нужно вступить в ЕС, а эта перспектива крайне туманна. Да и Порошенко еще хочет побороться за президентское кресло.
До голосования остается несколько дней. Лидер Незалежной понимает, что его позиции не так сильны, как раньше, поэтому ищет "запасной аэродром". Евродепутатом он намерен стать в случае поражения на выборах 31 марта, отмечает Life.
С приближением дня голосования риторика Порошенко становится все жестче. Недавно он назвал своего главного соперника. Удивительно, но на роль основного оппонента глава Украины выбрал не актера Владимира Зеленского, лидирующего в предвыборной гонке, и даже не бывшего премьер-министра страны Юлию Тимошенко.
У Порошенко осталось 73 часа на то, чтобы:— ⚠Страшный БЕНДЕРовец⚠ (@Realuran) 28 марта 2019 г.
1. Закончить АТО!
2. Продать бизнес!
3. Выплатить бойцам на "нуле" 1000гр/день за все 5 лет!
4. Отрубить руки свинарчукам!
5. Построить фонтан в Житомире!
6. Здолати коррупцию!
7. Вступить в ЕС и НАТО!
8. Вернуть Крым и Донбасс!
Успеет? pic.twitter.com/oZxMr2zHBj
По мнению Петра Порошенко, сражаться ему предстоит с президентом России Владимиром Путиным. "Единственный – я не стесняюсь и открыто говорю, потому что другие боятся это делать, – мой оппонент – Владимир Путин", – цитирует его издание "ФедералПресс".
Напомним, что выборы президента Украины пройдут 31 марта. За несколько дней до голосования рейтинг Петра Порошенко составляет 17-19%. Глава государства рискует проиграть Владимиру Зеленскому – актера готовы поддержать около трети тех, кто придет к избирательным урнам.
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