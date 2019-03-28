Порошенко объявил об уходе с поста президента

0
Новости Украины Крым Форум Выборы-2018 Госдума VII созыва

Самое читаемое

Путин врезал обнаглевшему Лукашенко по самому больному
"Старая кикимора": интимный снимок Лорак привел народ в бешенство
Раскрывший секрет ФСБ Путин довел украинцев до бешенства
"Предатели, иуды!": заявление о закрытии Крымского моста шокировало россиян
Реаниматологи колдуют над рожей Началовой
партнеры
Четверг 28 марта
Лента новостей
12:16
Таксист в Москве накачал топ-менеджера клофелином и ограбил его
11:50
Жуткая авария на международной трассе унесла десятки жизней (видео)
10:57
Заслуженный артист раскрыл обман Первого канала
10:44
Гагарина потрясла снимком без косметики
10:40
Уткин нанес новый удар Черчесову
10:05
Звезда "Уральских пельменей" заговорила после травмы
09:53
Девелопер INGRAD дарит клиентам ценные призы
09:43
Подражающую Киркорову Бузову высмеяли за плагиат
09:40
В скандал Собчак и Кожевниковой влезла Канделаки
09:14
Загитову вогнал в краску вопрос о мужчине ее мечты
08:57
Дочь Пугачевой побила сына Рудковской
08:50
Умер легендарный летчик-космонавт Валерий Быковский
08:19
Аномалия на перевале Дятлова шокировала Малахова
07:56
Кабаева высказалась о любви и лидере
06:10
"Это безобразие!": сцепившемуся с Разиным Шнурову заткнули рот
04:20
Миддлтон проговорилась о четвертой беременности
02:31
Рассекречены планы сбежавшей из Украины в Россию певицы Maruv
00:12
"Я собираюсь мстить": Божена Рынска замыслила страшное против экс-жены Малашенко
22:03
Перенесшая операцию Погребняк вышла в люди в парике
21:59
"Гигантская ерунда" мужа Королевой вызвала восторг
21:57
Повалий уехала с Украины накануне президентских выборов
21:16
Есть пострадавшие: под Уфой столкнулись автобус и грузовик
20:57
72-летняя Васильева привела в ужас рассказом о любовнике
20:56
Скрывающая недостатки Савичева рассказала о пластике
20:47
Под Москвой у мужчины нашли 4 килограмма наркотиков
19:50
Дума определится с преодолением вето по закону о хостелах
19:43
Сергей Шнуров прямо сказал об изменах жене
19:23
Психанувший Тимати подло обошелся с известной певицей
18:53
Казус на встрече Путина со спортсменами (видео)
18:30
Взъерошенную Литвинову перепутали с Пугачевой
17:44
Семенович потрясла пышной грудью у бассейна
17:41
Фролов прервал молчание после обвинений в смерти Началовой
17:34
Дизайнеры будущего: новый образовательный проект Национальной палаты моды
17:31
Дочь Шнурова обрадовалась роспуску группы "Ленинград"
17:12
"ЕР" требует возместить нанесенный Байкалу ущерб
17:03
Водонаева раскрыла главного деспота своей семьи
16:52
Роскошная Туктамышева побила сбежавшую к старому гею Медведеву
16:16
Дайнеко без косметики восхитила народ
16:10
Фразы, которые нужно говорить себе каждый день
15:58
Божену Рынскую увезли в реанимацию после попытки самоубийства
15:46
"Собираюсь стать отцом": Корчевников внезапно поделился секретом
15:27
Доведенная Боня проболталась о новом любовнике
15:21
Саша Савельева родила первенца
15:13
Сексуальная Ходченкова в полотенце вызвала восторг
15:00
Власти объявили о серьезных проблемах из-за Крымского моста
14:48
Болтливая Асмус подставила Харламова
14:41
"Это подлость": известный артист сбежал от вспылившего Шепелева
14:40
Последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 27 марта 2019 года
14:33
"Насилует нас много лет": Разин подал в суд на Шнурова
14:13
Кузьмин приложил обидчиков за россказни о раке
14:06
Напиться без последствий: ученый создал беспохмельный алкоголь
13:59
В Архангельске участковый пойдет под суд за гибель женщины
13:45
В Пензе поймали грабившую стариков аферистку из Подмосковья
13:30
Сияющую Лорак замучили вопросами о Лазареве
13:28
Малышева показала мать и ее роскошную квартиру
13:06
Известная актриса обнародовала видео домашних родов
12:49
Нюша призналась в серьезной зависимости
12:47
"ЕР" предложила меры по снижению платы за вывоз мусора
12:37
"Извините, мешки не ношу": Волочкова дерзко ответила на подношение Собчак
12:26
Российские спасатели взорвали реку под Челябинском (видео)
12:17
Рассвирепевшая Рапунцель набросилась на Бузову из-за сына
12:13
Психология человека: главные мифы
11:55
Госдума выстраивает диалог с исламским миром
11:52
"Весело у них в замке": Галкин показал костюмы для "ролевых игр"
11:47
Mercedes-Benz Fashion Week. Online
11:35
Гендерное равенство, секс в соцсетях и другие темы РИФ-2019
11:33
В подвале столичного театра нашли череп человека
11:33
Люди врезали Рудковской за "издевательства" над маленьким сыном
11:32
Жасмин поймали на наглом обмане
10:53
"Я не кормил ее таблетками и не заставлял худеть": жесткое заявление первого мужа Юлии Началовой
10:42
Разъяренные украинцы набросились на остроумную Захарову
10:27
Найдены доказательства инсценировки гибели группы Дятлова
10:25
Знаменитости отвернулись от Даны Борисовой после ее откровений
10:18
Осмелевший Порошенко бросил дерзкий вызов Путину
09:53
Подольская напугала истощенным видом
09:51
Своенравную Меган Маркл поставили на место
09:12
Климова резко ответила на вопрос о молодом муже
09:02
Подробности дела экс-министра Абызова о мошенничестве на 4 миллиарда
08:48
Не стало исполнителя роли графа Калиостро из "Формулы любви"
08:45
Певец Ivan настроен завоевать мир
08:42
"Он надо мной издевался": Пугачева объяснила причину развода
08:22
Соловьев выгнал из студии экспертов после потасовки
07:10
Кто виноват в смерти Юрия Гагарина
06:30
"Посмотри на эту скотину!": Лукашенко взорвался после ссоры с Путиным
04:34
Обколотый Блюменкранц из шоу "Дом-2" устроил разнос бывшей
02:28
Всплыли сенсационные данные о деле маньяка Чикатило
00:17
"Ссоры порой случались": Кабаева впервые рассказала о семье
00:04
Раскрыта грязная подноготная шоу "Холостяк" после громкого гей-скандала с Кридом
22:01
Экс-жена набросилась на собравшегося к Урганту Кержакова
21:57
В Москве с размахом отметили казахский праздник весны
21:51
Вспомнившая о Табакове Зудина высказалась о сексе без любви
21:49
Теряющий власть Порошенко обратился к России
21:47
Погребняк получил под дых и влетел на круглую сумму
21:40
"Порнушечка": звезда шоу "Дом-2" Ольга Солнце показала обнаженное фото
21:12
Оплеванная Украиной певица Maruv сбежала в Россию
21:10
Завязавший со спиртным Панин перешел на "уколы"
20:35
Народного артиста госпитализировали в крайне тяжелом состоянии
20:33
Как "Единая Россия" помогает обманутым дольщикам
20:20
В Воткинске на пешеходном переходе сбили мужчину
20:12
Участник "Уральских пельменей" получил серьезную травму
загрузить ещё
партнеры

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Mercedes-Benz Fashion Week. Online
Психология человека: главные мифы
Власти объявили о серьезных проблемах из-за Крымского моста
"Что за дела?": Собчак взорвалась из-за увольнения за купальник
Андрею Малахову нанесли неожиданный удар после обвинений в побоях
Россияне разоблачили видео с инопланетянами
Политика

Порошенко объявил об уходе с поста президента

Петр Порошенко. Фото: www.globallookpress.com
До выборов президента Украины остается несколько дней. По всей видимости, лидер страны Петр Порошенко перестал надеяться на победу. Он выступил с публичным заявлением об уходе в Европарламент. 

Продолжение: Опозоренный Зеленский решился на странный поступок
прочитано 5316 раз

Петр Порошенко намерен принять участие в выборах в Европарламент. Об этом глава Незалежной сообщил 27 марта в интервью ведущим украинским каналам.

ПО ТЕМЕ

Помогает россиянам: Порошенко угодил в грандиозный скандал

Осмелевший Порошенко бросил дерзкий вызов Путину

 Выборы президента Украины 2019

Сюжеты Выборы президента Украины 2019

Петр Алексеевич Порошенко

Петр Алексеевич Порошенко Президент Украины

Избрание депутатом общеевропейского законодательного органа стало бы, по словам политика, самым счастливым моментом в его жизни. Правда, чтобы участвовать в выборах, Украине нужно вступить в ЕС, а эта перспектива крайне туманна. Да и Порошенко еще хочет побороться за президентское кресло.

До голосования остается несколько дней. Лидер Незалежной понимает, что его позиции не так сильны, как раньше, поэтому ищет "запасной аэродром". Евродепутатом он намерен стать в случае поражения на выборах 31 марта, отмечает Life.

С приближением дня голосования риторика Порошенко становится все жестче. Недавно он назвал своего главного соперника. Удивительно, но на роль основного оппонента глава Украины выбрал не актера Владимира Зеленского, лидирующего в предвыборной гонке, и даже не бывшего премьер-министра страны Юлию Тимошенко.

По мнению Петра Порошенко, сражаться ему предстоит с президентом России Владимиром Путиным. "Единственный – я не стесняюсь и открыто говорю, потому что другие боятся это делать, – мой оппонент – Владимир Путин", – цитирует его издание "ФедералПресс".

Напомним, что выборы президента Украины пройдут 31 марта. За несколько дней до голосования рейтинг Петра Порошенко составляет 17-19%. Глава государства рискует проиграть Владимиру Зеленскому – актера готовы поддержать около трети тех, кто придет к избирательным урнам. 

Автор: Иван Поляков28 марта 2019, 10:42
ФОТОРЕПОРТАЖ

Поседел и потолстел: "забота" об Украине убивает Порошенко

567

комментарии

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Гость
Ответить
Порошенко решил себя возвысить, объявив себя ровней Путину.
Гость
Ответить
Порошенко победит на выборах !!!
Гость
Ответить
Да, у меня есть план. Только он не план “Б”. В отличие от плана “Ю” или плана “Зе”: Порошенко сообщил о проектах в случае проигрыша на выборах
https://proua.com.ua/da-u-menya-est-plan-tolko-on-ne-plan-b-v-otlichie-ot-plana-yu-ili-plana-ze-poroshenko-soobshhil-o-proektah-v-sluchae-proigrysha-na-vyborah.html
Гость
Ответить
Сусликов
Ответить
Весна! Улыбайтесь чаще! Все стало вокруг голубым и зеленым
https://www.youtube.com/watch?v=Va74rtxU4fw

Майя Лепянская - Все стало вокруг голубым и зеленым
https://www.youtube.com/watch?v=wzjGR9sSW3M
1

Популярные темы форума

Политика

Безумный Трамп перешел на откровенное хамство в адрес Путина
Зеленский сделал последнее предупреждение Порошенко
Раскрыта главная причина провала Зеленского
Помогает россиянам: Порошенко угодил в грандиозный скандал

Шоу-бизнес

Заслуженный артист раскрыл обман Первого канала
Гагарина потрясла снимком без косметики
"Самое страшное осталось позади": что будет с дочерью Началовой
Звезда "Уральских пельменей" заговорила после травмы

Проишествия

Перешедшему дорогу Порошенко политику прислали бомбу
Живой труп: приговоренный врачами почтальон воскрес в морге
Известный певец нелепо погиб во время съемок клипа
Селфи с дьяволом на Бали едва не стоило жизни туристке (видео)

Lifestyle

Народного артиста госпитализировали в крайне тяжелом состоянии
Звезду сериала "Игра престолов" сразил инсульт
Нетребко изменилась до неузнаваемости
Резкое ухудшение: в Москве срочно госпитализировали Гафта
Шоу-бизнес

Подольская напугала истощенным видом

Певицу предупредили об опасности анорексии
Шоу-бизнес

"Весело у них в замке": Галкин показал костюмы для "ролевых игр"

Он попросил поклонников выбрать лучший
Спорт

Загитову вогнал в краску вопрос о мужчине ее мечты

Фигуристка растерялась
Общество

Аномалия на перевале Дятлова шокировала Малахова

Ведущий столкнулся с загадочными явлениями

Гороскоп

Гороскоп на апрель
Гороскоп на неделю
Совет на выходные
Сбежавшая из страны Рынская отогреется в объятиях нового мужчины

Фоторепортажи

Мужья Меньшовой и Боярской блеснули на премии
Шикарная Лобода прилюдно обнималась с афроамериканцем
Эффектная Безрукова появилась на красной дорожке
Мускулистые красотки показали бицепсы

Спорт

Роскошная Туктамышева побила сбежавшую к старому гею Медведеву
Погребняк получил под дых и влетел на круглую сумму
Трамп прилюдно приласкал Овечкина (видео)
У дебоширов Кокорина и Мамаева появился влиятельный покровитель

Регионы

Жуткие кадры: косяк мертвой рыбы растянулся на километры (видео)
Учительницу уволили за снимок в купальнике
Крымский мост признан бесполезным
"Покайтесь!": россияне увидели предвестник конца света

Популярные акции

Все Промокоды Промокоды М.Видео
Промокоды iHerb Промокоды Озон
Промокоды Ситилинк Промокоды AliExpress
Промокоды Tmall Промокоды Фоксфорд
© 2019 Dni.ru. Все права защищены. info@dni.ru