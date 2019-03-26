Хитрый Порошенко умудрился обскакать клоуна Зеленского
Президент Украины в актерском мастерстве превосходит профессионального комика Владимира Зеленского, полагает киевский политолог Андрей Золотарев. При этом он не верит в патриотизм Петра Порошенко, который тот ежедневно демонстрирует.
"Это патриот собственного кармана. Это порода людей, которые, будучи молодыми, и на комсомольских собраниях кричали громче всех, когда надо, могли и слезу пустить. Зеленский по сравнению с ним – начинающий артист", – сказал эксперт.
По его мнению, Порошенко может выиграть выборы только нечестным путем. Но даже если он прибавит себе голоса, то второй срок уже не досидит – его скинут политические противники.
Чем ближе выборы на Украине, тем больше в стране разговоров о предстоящих фальсификациях. Первой о том, что президент Порошенко готовит вбросы и карусели, заговорила лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко. Она даже написала заявление в Генпрокуратуру с требованием возбудить уголовное дело по факту нарушений. Сейчас и другие участники предвыборной гонки заявляют о махинациях, которые готовит глава Незалежной для того, чтобы не потерять свое место.
Президентские выборы на Украине пройдут 31 марта, в них примут участие 39 кандидатов. В первой тройке – актер Владимир Зеленский, действующий президент Петр Порошенко и экс-премьер Юлия Тимошенко. Эксперты прогнозируют, что никто из политиков не наберет 50% голосов в первом туре.
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