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Политика

Хитрый Порошенко умудрился обскакать клоуна Зеленского

Петр Порошенко. Фото: www.globallookpress.com
Петр Порошенко переплюнул Владимира Зеленского в актерском мастерстве. Правда, это не поможет ему сохранить власть.
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Президент Украины в актерском мастерстве превосходит профессионального комика Владимира Зеленского, полагает киевский политолог Андрей Золотарев. При этом он не верит в патриотизм Петра Порошенко, который тот ежедневно демонстрирует.

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Петр Алексеевич Порошенко Президент Украины

"Это патриот собственного кармана. Это порода людей, которые, будучи молодыми, и на комсомольских собраниях кричали громче всех, когда надо, могли и слезу пустить. Зеленский по сравнению с ним – начинающий артист", – сказал эксперт.

По его мнению, Порошенко может выиграть выборы только нечестным путем. Но даже если он прибавит себе голоса, то второй срок уже не досидит – его скинут политические противники.

Чем ближе выборы на Украине, тем больше в стране разговоров о предстоящих фальсификациях. Первой о том, что президент Порошенко готовит вбросы и карусели, заговорила лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко. Она даже написала заявление в Генпрокуратуру с требованием возбудить уголовное дело по факту нарушений. Сейчас и другие участники предвыборной гонки заявляют о махинациях, которые готовит глава Незалежной для того, чтобы не потерять свое место.

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Публикация от Oksana Lozan (@oksanalozan)

Президентские выборы на Украине пройдут 31 марта, в них примут участие 39 кандидатов. В первой тройке – актер Владимир Зеленский, действующий президент Петр Порошенко и экс-премьер Юлия Тимошенко. Эксперты прогнозируют, что никто из политиков не наберет 50% голосов в первом туре.


Автор: Александр Комаров26 марта 2019, 19:30
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комментарии

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Сусликов
Ответить
Какие выборы, акститесь господа!
5 мая 2012 г. на Руси Царь Михаиле помазан епископом Корнилием.
Не валяйте дурака, что вы не знали об этом!
ЗНАЛИ И МОЛЧАЛИ!!
ТРУБИТЬ НАДО В ШОФАРЫ!
КСТАТИ, ЗВУКИ КОТОРЫЕ ВЫ СЛЫШИТЕ ПО ВСЕМУ МИРУ С НЕБЕС, ЭТО И ЕСТЬ
ЗНАМЕНИЕ ПРИХОДА ЦАРЯ ПРАВДЫ!
Аминь

Шофа́р (שׁוֹפָר) — еврейский ритуальный духовой музыкальный (сигнальный) инструмент, сделанный из рога животного. Имеет очень древнюю историю и традицию употребления, восходящую к Моисею. В него трубят во время синагогального богослужения на Рош Ха-Шана (еврейский Новый год), Йом-Кипур (Судный день, или День искупления) и в ряде других случаев. Шофар изготавливался в глубокой древности и сейчас изготавливается только из натурального рога.
Сусликов
Ответить
БЕЗ ЦАРЯ, ТЫ ВРЕДНЫЙ СКУНЬСИК
МУРАВЬИННЫЙ ЛЕВ
МАЛЕНЬКИЙ ПРЫЩИК
1

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