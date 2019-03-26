Теряющий власть Порошенко обратился к России

Петр Порошенко прекрасно понимает, что ему не победить на предстоящих президентских выборах. Президент решил на прощание обвинить во всех грехах Россию, тем самым сняв с себя ответственность за неминуемое поражение.

Обратиться к "стране-агрессору" Порошенко решил на торжествах по случаю пятой годовщины нацгвардии Украины. Бойцы внимательно слушали своего главнокомандующего и думали о нелегкой предстоящей работе по предотвращению срыва выборов со стороны России. А именно такой приказ отдал им президент.

В начале своей речи Порошенко похвалил себя любимого, намекнул, что он останется президентом на второй срок и заявил: "В следующие пять лет Украина может обеспечить необратимость курса благодаря углублению партнерства с ЕС и НАТО, благодаря экономическому прорыву и победе над бедностью".

На словах про борьбу с бедностью около десяти миллионов украинцев (столько в стране живут за чертой бедности), наблюдавшие за визитом Порошенко к своим гвардейцам, вздрогнули: в конце 2018 года Украина была признана самой бедной страной Европы.

По-отечески обратившись к гвардейцам, президент перешел к самому главному. "Но, друзья, Путин не собирается оставить нас в покое. В эти дни мы видим признаки того, что Кремль хочет использовать выборы для дестабилизации ситуации в Украине", – с тревогой в голосе сказал президент.





Что же такого страшного собирается делать Россия? По версии Порошенко, речь идет уже не только о вмешательстве в выборы для того, чтобы обеспечить выигрыш выгодных для Москвы кандидатов. Все намного хуже: оказывается, в Кремле разработан целый план по срыву выборов и перевод их в формат внутреннего конфликта. Про внутренний конфликт, не прекращающийся в Незалежной вот уже пять лет, глава страны упомянуть почему-то забыл.

В конце своей русофобской речи Порошенко пообещал защитить волеизъявление украинского народа и сделать все, чтобы выборы прошли прозрачно и в соответствии с европейскими стандартами. В это, конечно, верится с трудом, ведь недавно бывшие соратники Порошенко по Майдану обратились в прокуратуру с просьбой возбудить уголовное дело по факту готовящихся Порошенко и его командой фальсификаций на выборах.

Вы можете себе представить, что скоро закончится целая эпоха имени #Порошенко. Опухшая то ли от наглости, то ли от водки рожа с мешками под глазами, которая 5 лет мозолила глаза и не давала покоя Донбассу, может исчезнуть вместе с мятыми пиджаками и штанами. Даже поверить трудно. pic.twitter.com/bnsNFW3Mdo — Eugeny Gaman (@EugenyGaman) 26 марта 2019 г.

Очевидно, что нынешний президент сможет одержать победу 31 марта только в одном случае: приписав себе миллионы голосов избирателей. Реальный рейтинг поддержки Петра Порошенко не превышает 16%. А база для приписок уже создана: в избирательные списки внесены сотни тысяч так называемых мертвых душ, среди которых журналисты нашли убитых в Донбассе комбата Гиви и главу ДНР Александра Захарченко. Получается, что благодаря своим ненавистным врагам президент, запятнавший себя кровью жителей Донбасса, получает возможность остаться на второй срок.