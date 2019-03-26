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Политика

Теряющий власть Порошенко обратился к России

Петр Порошенко. Фото: president.gov.ua
Петр Порошенко прекрасно понимает, что ему не победить на предстоящих президентских выборах. Президент решил на прощание обвинить во всех грехах Россию, тем самым сняв с себя ответственность за неминуемое поражение.
прочитано 229 раз

Обратиться к "стране-агрессору" Порошенко решил на торжествах по случаю пятой годовщины нацгвардии Украины. Бойцы внимательно слушали своего главнокомандующего и думали о нелегкой предстоящей работе по предотвращению срыва выборов со стороны России. А именно такой приказ отдал им президент.

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Петр Алексеевич Порошенко

Петр Алексеевич Порошенко Президент Украины

В начале своей речи Порошенко похвалил себя любимого, намекнул, что он останется президентом на второй срок и заявил: "В следующие пять лет Украина может обеспечить необратимость курса благодаря углублению партнерства с ЕС и НАТО, благодаря экономическому прорыву и победе над бедностью".

На словах про борьбу с бедностью около десяти миллионов украинцев (столько в стране живут за чертой бедности), наблюдавшие за визитом Порошенко к своим гвардейцам, вздрогнули: в конце 2018 года Украина была признана самой бедной страной Европы.

По-отечески обратившись к гвардейцам, президент перешел к самому главному. "Но, друзья, Путин не собирается оставить нас в покое. В эти дни мы видим признаки того, что Кремль хочет использовать выборы для дестабилизации ситуации в Украине", – с тревогой в голосе сказал президент.

Петр Порошенко. Фото: president.gov.ua

Что же такого страшного собирается делать Россия? По версии Порошенко, речь идет уже не только о вмешательстве в выборы для того, чтобы обеспечить выигрыш выгодных для Москвы кандидатов. Все намного хуже: оказывается, в Кремле разработан целый план по срыву выборов и перевод их в формат внутреннего конфликта. Про внутренний конфликт, не прекращающийся в Незалежной вот уже пять лет, глава страны упомянуть почему-то забыл.

В конце своей русофобской речи Порошенко пообещал защитить волеизъявление украинского народа и сделать все, чтобы выборы прошли прозрачно и в соответствии с европейскими стандартами. В это, конечно, верится с трудом, ведь недавно бывшие соратники Порошенко по Майдану обратились в прокуратуру с просьбой возбудить уголовное дело по факту готовящихся Порошенко и его командой фальсификаций на выборах.

Очевидно, что нынешний президент сможет одержать победу 31 марта только в одном случае: приписав себе миллионы голосов избирателей. Реальный рейтинг поддержки Петра Порошенко не превышает 16%. А база для приписок уже создана: в избирательные списки внесены сотни тысяч так называемых мертвых душ, среди которых журналисты нашли убитых в Донбассе комбата Гиви и главу ДНР Александра Захарченко. Получается, что благодаря своим ненавистным врагам президент, запятнавший себя кровью жителей Донбасса, получает возможность остаться на второй срок.


Автор: Александр Комаров26 марта 2019, 21:49
ФОТОРЕПОРТАЖ

Поседел и потолстел: "забота" об Украине убивает Порошенко

567

комментарии

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Сусликов
Ответить
☂ ϟ КАРА ГОСПОДНЯ - ГРОМ И МОЛНИИ ϟ ☂

Ураган в Москве 29 мая 2017
https://www.youtube.com/watch?v=OS6PxWgOL4w
Сусликов
Ответить
☂ ϟ КАРА ГОСПОДНЯ - ГРОМ И МОЛНИИ ϟ ☂
Еще один ураган в Москве и нет гидромета.
Есть версия Дадашева, что в Москву завозили мощи ИудЫ Искариотского вмеcто Санта Клауса.
Вот и наказал нечестивцев, погибли 11 человек в 2017.

21 мая 2017 года мощи Николая Чудотворца доставили в Москву. Святыня находилась в Храме Христа Спасителя до 12 июля.
Ураган в Москве 29 мая 2017
https://www.youtube.com/watch?v=OS6PxWgOL4w

Это что такое Грех ?

Обман
Воровство
Лож
Клевета
Содомия
Матершина
и Убийства
Главный грех Гордыня
Героин Алкоголь Курение

Любишь тёлочек возбуждать страстью исподеней?
1

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