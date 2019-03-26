Теряющий власть Порошенко обратился к России
Обратиться к "стране-агрессору" Порошенко решил на торжествах по случаю пятой годовщины нацгвардии Украины. Бойцы внимательно слушали своего главнокомандующего и думали о нелегкой предстоящей работе по предотвращению срыва выборов со стороны России. А именно такой приказ отдал им президент.
В начале своей речи Порошенко похвалил себя любимого, намекнул, что он останется президентом на второй срок и заявил: "В следующие пять лет Украина может обеспечить необратимость курса благодаря углублению партнерства с ЕС и НАТО, благодаря экономическому прорыву и победе над бедностью".
На словах про борьбу с бедностью около десяти миллионов украинцев (столько в стране живут за чертой бедности), наблюдавшие за визитом Порошенко к своим гвардейцам, вздрогнули: в конце 2018 года Украина была признана самой бедной страной Европы.
По-отечески обратившись к гвардейцам, президент перешел к самому главному. "Но, друзья, Путин не собирается оставить нас в покое. В эти дни мы видим признаки того, что Кремль хочет использовать выборы для дестабилизации ситуации в Украине", – с тревогой в голосе сказал президент.
Что же такого страшного собирается делать Россия? По версии Порошенко, речь идет уже не только о вмешательстве в выборы для того, чтобы обеспечить выигрыш выгодных для Москвы кандидатов. Все намного хуже: оказывается, в Кремле разработан целый план по срыву выборов и перевод их в формат внутреннего конфликта. Про внутренний конфликт, не прекращающийся в Незалежной вот уже пять лет, глава страны упомянуть почему-то забыл.
В конце своей русофобской речи Порошенко пообещал защитить волеизъявление украинского народа и сделать все, чтобы выборы прошли прозрачно и в соответствии с европейскими стандартами. В это, конечно, верится с трудом, ведь недавно бывшие соратники Порошенко по Майдану обратились в прокуратуру с просьбой возбудить уголовное дело по факту готовящихся Порошенко и его командой фальсификаций на выборах.
Вы можете себе представить, что скоро закончится целая эпоха имени #Порошенко. Опухшая то ли от наглости, то ли от водки рожа с мешками под глазами, которая 5 лет мозолила глаза и не давала покоя Донбассу, может исчезнуть вместе с мятыми пиджаками и штанами. Даже поверить трудно. pic.twitter.com/bnsNFW3Mdo— Eugeny Gaman (@EugenyGaman) 26 марта 2019 г.
Очевидно, что нынешний президент сможет одержать победу 31 марта только в одном случае: приписав себе миллионы голосов избирателей. Реальный рейтинг поддержки Петра Порошенко не превышает 16%. А база для приписок уже создана: в избирательные списки внесены сотни тысяч так называемых мертвых душ, среди которых журналисты нашли убитых в Донбассе комбата Гиви и главу ДНР Александра Захарченко. Получается, что благодаря своим ненавистным врагам президент, запятнавший себя кровью жителей Донбасса, получает возможность остаться на второй срок.
Исполнитель заявил, что сломя голову не побежит
Певец обеспокоил поклонников новой фотографией
Звезда телепроекта "Дом-2" выступила с заявлением
Вдова Николая Караченцова попала в больницу
Популярные темы форума
Сказал, что ему нужна девственница
Крутит на минет.
Как выгнать мигрантов из страны
Постоянно мерзнут ноги
Чем вы занимались, когда были в декрете?
Сказал, что ему нужна девственница
Почему русские женщины себя не любят?
Что подарить бабушке на день рождения?
Может ли девушка сделать первый шаг?
Нашла первый седой волос
Боюсь признаться, что у меня другой
Подруга специально нагнетает
Какой самый точный тест на беременность?
Хватит страдать фигнёй. И ПРИДУМЫВАТЬ НАДУМЫВААТЬ МЫЛЬНЫЕ ПУЗЫРИ. НИ ОДИН ЖУРНАЛИСТ С ПРОШЛЫХ ВЕКОВ ДАЖЕ НЕ МОГ ПОДУМАТЬ ОБ ИЗВРАЩЕНИИ МАТЕРИАЛА И ФАКТОВ НА СТОЛЬКО....
Любить или быть любимым?
Медовая диета
Какая самая лучшая диета?
Беременность перед месячными
Поболтаем?
Ушел к другу и завис на две ночи
Косметология творит чудеса
Помощь гадалки, нужно ли это?
Ранняя беременность
Почему мужчины выбирает не правильно ,для себя подругу?И девушки не правильно выбирает мужа.
Диета на воде эффективность
Диета Ксении Бородиной
Женщина Скорпион..
С правилами не ознакомлен
Минимальный доход для мужчины
У меня первая беременность