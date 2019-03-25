Встану на колени: Зеленский удивил странным заявлением
Журналисты припомнили актеру сделанное им в 2014 году заявление о том, что он готов встать на колени перед российским президентом, только бы никто не ставил на колени Украину. Шоумен сказал, что и сейчас готов на все ради этого.
Странно слышать подобные заявления от человека, который помогал деньгами националистическим батальонам, воюющим в Донбассе против мирных жителей. Также удивляет такой пассаж Зеленского после его слов о возвращении Крыма в состав Украины, который возможен только в случае смены власти в России.
Тем временем Зеленский вырвался в лидеры предвыборной кампании на Украине, его уже никто не догонит. Рейтинг поддержки актера превысил 30%, в то время, как за действующего президента готовы проголосовать не более 17% украинцев. У лидера "Батькивщины" Юлии Тимошенко потенциальный электорат не превышает 13%. Президентские выборы на Украине пройдут 31 марта 2019 года, одним туром они не ограничатся.
Между тем эксперты уверены в том, что Владимир Зеленский пройдет во второй тур выборов, даже если растеряет часть преимущества. Правда, есть одно "но" – достаточно большая часть граждан Украины еще не определились, за кого они будут голосовать.
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