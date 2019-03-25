Встану на колени: Зеленский удивил странным заявлением

Пять лет Владимир Зеленский обещает встать на колени перед Владимиром Путиным, но пока не сделал этого. Сегодня комик сказал, что не отказывается от своих слов.

Журналисты припомнили актеру сделанное им в 2014 году заявление о том, что он готов встать на колени перед российским президентом, только бы никто не ставил на колени Украину. Шоумен сказал, что и сейчас готов на все ради этого.

Странно слышать подобные заявления от человека, который помогал деньгами националистическим батальонам, воюющим в Донбассе против мирных жителей. Также удивляет такой пассаж Зеленского после его слов о возвращении Крыма в состав Украины, который возможен только в случае смены власти в России.

Тем временем Зеленский вырвался в лидеры предвыборной кампании на Украине, его уже никто не догонит. Рейтинг поддержки актера превысил 30%, в то время, как за действующего президента готовы проголосовать не более 17% украинцев. У лидера "Батькивщины" Юлии Тимошенко потенциальный электорат не превышает 13%. Президентские выборы на Украине пройдут 31 марта 2019 года, одним туром они не ограничатся.

Между тем эксперты уверены в том, что Владимир Зеленский пройдет во второй тур выборов, даже если растеряет часть преимущества. Правда, есть одно "но" – достаточно большая часть граждан Украины еще не определились, за кого они будут голосовать.