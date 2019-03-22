Зеленский объявил о новом Майдане на Украине

Новый Майдан на Украине неизбежен, если олигархи продолжат оказывать влияние на политические процессы. Об этом предупредил граждан своей страны актер и кандидат в президенты Владимир Зеленский.

На встрече с иностранными журналистами Зеленский заявил, что олигархи в стране не должны влиять на политику, в противном случае это станет условием для нового Майдана. Актер не открыл Америку, сообщив репортерам, что сейчас бизнес сосредоточил в своих руках большую часть предприятий Украины.

При этом Зеленский занимает достаточно странную позицию: он полагает, что войну олигархам объявлять нельзя, поскольку противостояние может сказаться на благосостоянии людей. "С ними нужно говорить – это жесткое правило. Они не могут влиять, они не могут покупать партии, это криминал", – сказал актер, чью предвыборную кампанию финансирует сбежавший в Израиль олигарх Игорь Коломойский.

Как писали "Дни.ру", накануне стало известно, что не только он вложился в раскрутку комика. Оказывается, избирательную кампанию Зеленского также финансируют бывший член "Партии регионов", миллионер из донецкой Макеевки Виталий Хомутынник, харьковский бизнесмен Павел Фукс (работавший ранее в России) и миллиардер Дмитрий Фирташ, владелец активов на Украине и в десятке стран Европы. Изначально проект по выдвижению Зеленского в президенты запустил Коломойский, затем он привлек к его финансированию коллег по бизнесу.





Президентские выборы на Украине пройдут 31 марта, в избирательный бюллетень внесены 39 фамилий. Наибольшей популярностью у избирателей пользуется актер Владимир Зеленский, на втором месте – действующий президент Петр Порошенко, замыкает тройку лидеров глава партии "Батькивщина", экс-премьер Юлия Тимошенко.