Зеленский объявил о новом Майдане на Украине
На встрече с иностранными журналистами Зеленский заявил, что олигархи в стране не должны влиять на политику, в противном случае это станет условием для нового Майдана. Актер не открыл Америку, сообщив репортерам, что сейчас бизнес сосредоточил в своих руках большую часть предприятий Украины.
При этом Зеленский занимает достаточно странную позицию: он полагает, что войну олигархам объявлять нельзя, поскольку противостояние может сказаться на благосостоянии людей. "С ними нужно говорить – это жесткое правило. Они не могут влиять, они не могут покупать партии, это криминал", – сказал актер, чью предвыборную кампанию финансирует сбежавший в Израиль олигарх Игорь Коломойский.
Как писали "Дни.ру", накануне стало известно, что не только он вложился в раскрутку комика. Оказывается, избирательную кампанию Зеленского также финансируют бывший член "Партии регионов", миллионер из донецкой Макеевки Виталий Хомутынник, харьковский бизнесмен Павел Фукс (работавший ранее в России) и миллиардер Дмитрий Фирташ, владелец активов на Украине и в десятке стран Европы. Изначально проект по выдвижению Зеленского в президенты запустил Коломойский, затем он привлек к его финансированию коллег по бизнесу.
Президентские выборы на Украине пройдут 31 марта, в избирательный бюллетень внесены 39 фамилий. Наибольшей популярностью у избирателей пользуется актер Владимир Зеленский, на втором месте – действующий президент Петр Порошенко, замыкает тройку лидеров глава партии "Батькивщина", экс-премьер Юлия Тимошенко.
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