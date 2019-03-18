Выступление Путина в Крыму вызвало переполох на Украине

Крым при Путине под контроль Украины не вернется. До тех пор, пока он остается президентом России, это невозможно. Такими оценками украинских экспертов сопровождается выступление российского лидера на полуострове.

Владимир Путин посещает Крым в пятую годовщину возвращения полуострова и Севастополя в состав России. Российский лидер встретился с представителями крымской общественности, беседа прошла в республиканской библиотеке имени Франко в Симферополе.

Выступая в Крыму, Путин отметил, что за пять прошедших лет сделано немало. В то же время президент оговорился, что большинство проектов, запущенных на полуострове, – долгосрочные, эффект от них проявится со временем. Однако без них развитие Крыма невозможно.

Украинские СМИ, как и следовало ожидать, основательно подготовились к поездке Путина в Крым. Они публикуют мнения экспертов, которые уверены: "аннексированный" Россией Крым не удастся вернуть под контроль Украины до тех пор, пока главой страны будет Владимир Путин. Они утверждают, что для российского лидера это вопрос "политического выживания".

Главной проблемой эксперты считают потери Москвы от санкций, которые ввела Европа после воссоединения Крыма с Россией. "Специалисты" приводят цифру в 150 миллиардов долларов. И уверяют, что российские власти не смогут объяснить гражданам, почему страна должна была терять такие деньги. Эксперты утверждают, что спустя пять лет расходы России якобы продолжают расти.

В то же время посетившая Крым украинская журналистка Олеся Медведева с удивлением обнаружила, что Россия за пять прошедших лет вложила в республику больше средств, чем Украина за 23 года. В своих репортажах она перечислила такие проекты, как Крымский мост, автотрасса "Таврида", аэропорт Симферополя, а также многочисленные строящиеся детские сады, больницы и электростанции.

Путин в Крыму принял участие в торжественной церемонии ввода в эксплуатацию Балаклавской и Таврической ТЭС, а также подстанции "Порт" в Тамани. Президент России также осмотрел мемориальный комплекс памятников обороны города "Малахов курган" в городе-герое. Путин пообещал жителям Крыма помочь в восстановлении комплекса, передает РИА Новости.