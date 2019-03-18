Дерзкий Лукашенко опустился до хамства в адрес Путина
Грандиозный скандал разразился после заявления сотрудника белорусского МИДа Анатолия Глаза. Чиновник упрекнул российского посла в некомпетентности и непонимании ситуации в Белоруссии. Более того, Глаз указал Бабичу на якобы подтасованный набор цифр и фактически оскорбил дипломата, назвав его подающим надежды бухгалтером.
А Бабич всего-навсего напомнил Минску о вкладе Москвы в белорусскую экономику. Помимо прочего, дипломат упомянул о большом количестве беспошлинной нефти, из которой республика производит топливо и нефтепродукты, и продает их ЕС, что дает Лукашенко повод хвастаться "расширением внешнеэкономических связей".
Доказательств неправоты российского посла в Минске не привели. В любом цивилизованном споре на аргументы отвечают контраргументами, но в белорусском МИДе решили заменить их беззастенчивой дерзостью.
Вряд ли мидовский чиновник, или, как назвал его Бабич, рядовой клерк мог решиться на подобный демарш по своей инициативе. Его непосредственный начальник – руководитель внешнеполитического ведомства Белоруссии Владимир Макей, считающийся главным западником при "дворе" Лукашенко. Однако и министр, по правде говоря, на инициатора не тянет.
Атака на российского посла – затея очень рискованная. И тот, кто хотел разжечь пожар в отношениях Москвы и Минска, не мог не понимать далеко идущих последствий своих действий.
В нынешней Белоруссии все нити управления сводятся к Лукашенко, без его ведома не принимается ни одно серьезное решение. А раз так, то Батька как минимум знал о готовящемся скандале, как максимум – был его инициатором. И вторая версия кажется более правдоподобной.
К сожалению, базарный стиль ведения дискуссии становится нормой для руководства братской республики. А Лукашенко, видимо, такая риторика по душе. Она вполне укладывается в стилистику его последних заявлений, исполненных обвинениями и упреками в адрес Москвы.
В Кремле, очевидно, сделают выводы из наглого демарша. Если к резким высказываниям вечно недовольного Лукашенко в Москве уже привыкли, то атака на посла не вписывается ни в какие рамки.
Позволив себе резкие высказывания в адрес Михаила Бабича, Минск, по сути, попытался задеть президента России Владимира Путина, чью политику в соседней республике проводит посол. Как метко заметил главред "Эха Москвы" Алексей Венедиктов, нет никакого Бабича, есть Путин. Что будет дальше, каких еще выходок ждать от Лукашенко и его орлов – покажет время.
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