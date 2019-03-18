Дерзкий Лукашенко опустился до хамства в адрес Путина

Президент Белоруссии Александр Лукашенко идет на открытый конфликт с Кремлем. В руководстве страны позволили себе крайне резкие высказывания в адрес российского посла Михаила Бабича. Хамство может дорого обойтись Батьке и его "потерявшим берега" чиновникам.



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