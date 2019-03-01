Неадекватный Порошенко оттаскал украинца за нос
Порошенко ведет свою предвыборную кампанию весьма оригинальным образом. Действующий президент Украины сейчас в поездках по стране, и уже не первая встреча с избирателями заканчивается скандальной выходкой гаранта.
Очередной видеодокумент показал зрителям, как улыбающийся Петр Порошенко дотянулся до стоящего в толпе мужчины, похлопал его по плечу, после чего ущипнул за нос. Украинский лидер продолжил путь, весьма довольный собой, чего не скажешь о жертве президентской "ласки".
Днем ранее появилось видео, снятое во время поездки Порошенко Запорожье. Президент Незалежной на встрече с избирателями идет вдоль толпы, пожимая руки некоторым из собравшихся. Женщина пытается что-то сказать украинскому лидеру, а тот срывает с гражданки шапку и швыряет ей в лицо.
Опубликовавшая эту запись журналистка Татьяна Высоцкая отмечает, что неуважение к людям со стороны президента Порошенко стало обычным явлением. Еще более интересные ролики выкладывает украинский журналист Анатолий Шарий. Очевидцы снимают на видео, чем занята охрана Порошенко. Телохранители украинского лидера буквально терроризируют народ, выбивая из рук смартфоны и планшеты, топча гаджеты ногами.
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