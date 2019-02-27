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Политика

Алкоголик Порошенко удивил неожиданным признанием

Петр Порошенко. Фото: www.globallookpress.com
Президент Украины Петр Порошенко не перестает удивлять. На этот раз он прокомментировал сообщения о своей любви к зеленому змию. Лидер Незалежной выразился очень эмоционально. 
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В Киевской области в ходе выступления Петра Порошенко в рамках предвыборной кампании к нему обратилась девушка. Она попросила президента Украины прокомментировать претензии к известному блогеру Анатолию Шарию.

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Петр Алексеевич Порошенко Президент Украины

Лидер Незалежной резко заявил, что журналист, известный скандальными расследованиями, его не интересует. Кроме того, Порошенко обвинил девушку в ангажированности.

Украинский лидер посоветовал автору вопроса не употреблять алкоголь перед разговором с главой государства. "Я не пью и Вам не советую", – отрезал он.

Однако Порошенко лукавит – в "веселом" состоянии его замечали неоднократно. Политик не стесняется даже выступать подшофе публично.

Например, на молодежном форуме в Переяславе-Хмельницком Порошенко решил рассказать анекдот. Он постоянно улыбался, активно жестикулировал, а потом и вовсе пустился в пляс, изрядно насмешив аудиторию.

Принял на грудь Порошенко и перед открытием аэроэкспресса в аэропорт Киева в конце прошлого года. Заплетающимся языком украинский лидер рассказывал о преимуществах нового вида транспорта. Стоявшие позади него чиновники не могли сдержать улыбок.

Напомним, что выборы президента Украины – 2019 пройдут 31 марта. Петр Порошенко в этой гонке пока проигрывает актеру Владимиру Зеленскому и бывшему премьер-министру страны Юлии Тимошенко.

Автор: Иван Поляков27 февраля 2019, 11:12
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