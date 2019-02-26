Приговоренный к расстрелу Порошенко готовит кровавый балаган

Выборы на Украине могут обернуться кровавой трагедией. Петр Порошенко сделает все для того, чтобы удержаться у власти. В ход пойдет старый проверенный способ – маленькая победоносная война. Проблема только в том, что сам президент может и не дотянуть до выборов: в стенах Рады прозвучало предложение расстрелять его за госизмену.

Экспертное сообщество обсуждает предстоящие президентские выборы на Украине и делает неутешительные прогнозы. Петр Порошенко будет использовать свою власть для развязывания войны в Донбассе, чтобы во время выборов (например, между первым и вторым турами) ввести уже отрепетированное военное положение.

"Если в результате этого кровавого балагана Порошенко захватит власть, то это будет означать войну даже в ходе захвата власти. За последние две недели количество обстрелов в Донбассе увеличилось в пять раз. Опять пошли погибшие, количество которых в Луганске и Донецке за последние две недели исчисляется десятками", - заявил в эфире программы "Вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия 1" политолог Дмитрий Куликов.

Он предположил, что у Порошенко нет другого выхода, потому что удержаться от схватки между госструктурами и бандами бандеровцев можно только введя военное положение. Генеральную репетицию президент уже провел: сначала он отправил три корабля на неравную схватку с российскими пограничниками, а затем, прикрываясь российской агрессией, ввел в нескольких областях военное положение.

О том, что Порошенко что-то задумал на юго-востоке страны свидетельствуют его собственные заявления, которыми он пытается прикрыть будущую агрессию против своего же народа. Сегодня, 26 февраля президент обвинил Россию в подготовке к полномасштабной войне.





"Угроза полномасштабной войны – не декларация. Она вполне реальна, особенно в свете нынешних военных приготовлений противника", – отрапортовал Порошенко на встрече с руководством ВСУ. Как обычно, глава Незалежной не привел ни одного факта в подтверждении своих слов. До этого Порошенко делал подобные заявления с трибуны ООН, но там ему почему-то никто не поверил.

Зато в стенах украинской Верховной рады сегодня прозвучал призыв расстрелять Петра Порошенко за государственную измену. И пусть это был всего лишь личный вердикт в отношении главы государства скандального депутата Олега Ляшко, но очередной звоночек в адрес президента все же прозвучал. До этого Юлия Тимошенко заявила, что начинает процедуру импичмента Порошенко.





Конечно, предложение депутата и оранжевой принцессы вряд ли будут воплощены в жизнь, но поводов для серьезных разбирательств преступной деятельности Порошенко в юридическом поле сейчас предостаточно.

Во всяком случае, лидер "Батькивщины" располагает фактами подготовки массовых фальсификаций на предстоящих выборах 31 марта. Юлия Тимошенко уже отправила в прокуратуру два заявления с требованием возбудить уголовное дело в отношении президента и его администрации.

Выборы президента Украины пройдут 31 марта. Лидером президентского рейтинга месяц назад стал артист Владимир Зеленский. По данным на 25 февраля его поддерживают 14,1% украинцев. На втором месте – действующий президент Петр Порошенко с 9,6%. Замыкает тройку лидеров глава "Батькивщины" Юлия Тимошенко, за нее готовы отдать свои голоса 7,4% граждан страны. Всего в избирательном бюллетене будет 44 фамилии и это – рекорд в новейшей истории Украины.