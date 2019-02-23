Лжецу Порошенко прилюдно дали по морде

0
Новости Украины Крым Форум Выборы-2018 Госдума VII созыва

Самое читаемое

Вскрылась любовная связь известного шоумена со стилистом
Ничего не поможет: мощный оползень "сжирает" Крымский мост
Спрятавшая живот Бузова: Сейчас уже не до шуток, все очень серьезно
Оскандалившаяся Собчак об оральных ласках: "Удобно лежать на спине"
"Я ухожу к Богомолову, с которым собираюсь заняться сексом": Собчак заставили быть честной
партнеры
Суббота 23 февраля
Лента новостей
17:45
Супруга Сергея Жукова шокировала интимным фото
17:28
Володин поздравил защитников Отечества с праздником
16:24
Последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 23 февраля 2019 года
15:25
Объективные действия СК Навальный и Соболь пытаются выдать за свою работу
15:14
Известный ведущий умер от передозировки во время секса с мужчиной
15:10
"Переключитесь на следующего": Макаревич подставил коллег после травли
14:32
Американского комика нашли мертвым в собственном доме
14:25
Скандальный стриптиз в отделении полиции возбудил руководство МВД (видео)
13:49
Хамку Сябитову разнесли за колбасу
13:18
Билан с переломанными ногами 3 часа отжигал на питерской сцене
13:10
На Украине погибли два туриста
12:36
Избившего жену Башарова выгоняют на улицу
12:00
Бывшая невеста Шаляпина смешала с грязью Мазур
11:20
Объевшаяся блинов Королева едва не лишилась зубов
10:46
В центре Москвы загорелась консерватория имени Чайковского
10:40
Недовольная Медведева разнесла Туктамышеву под крики Тарасовой
10:36
Толкалина довела народ до исступления откровенным фото
10:05
Роскошная жизнь самой сексуальной в мире боксерши
08:20
Интересные факты о Крымском мосте
03:01
Оскандалившуюся Малышеву требуют оставить на телевидении
00:28
Шнуров матом ответил оплевавшей его Собчак
00:01
Украину ждет позорный провал на "Евровидении-2019"
23:10
Перепуганный Макаревич решился на крайние меры
22:29
Видео с резвящейся в снегу пандой приковало весь мир к экранам
21:43
Билан отправил Лазареву "женскую вагину" (видео)
20:49
Оплевавшая Шнурова Собчак бросилась ему в ноги
20:47
Объявлено о вхождении Украины в состав России
20:44
Водонаева заорала от непристойного предложения
20:38
Житель Карелии осужден за изнасилование малолетней падчерицы
20:13
Приставам запретили взыскивать долги с пенсий и пособий
20:11
Разводящийся Бондарчук успел завести новый роман
19:48
Омичка едва не погибла в руках ревнивого иностранца по дороге в аэропорт
19:36
Житель Екатеринбурга может сесть в тюрьму за жестокое убийство собаки
19:26
Минпромторг не счел "девяток яиц" обманом покупателя
19:16
Изменившаяся Стоцкая напугала собственного сына
18:41
Заключенные в Донецке напали на надзирателей
18:24
Повисшую на турнике малышку спасли от смерти в последний момент (видео)
17:50
Модный эксперт Васильев облизал гладкие ноги Бузовой
17:38
Облитая грязью Серябкина взвыла от бессилия
17:11
Боль в шее связали со смертельным заболеванием
17:07
В Москве пройдет торжественная церемония вручения Премии "BraVo"
17:06
16-летнюю дочь Климовой публично прижал разгоряченный красавец
17:05
Сделано заявление о вводе российских военных в Киев
16:43
Сраженный ударом муж Гагариной спровоцировал переполох в аэропорту Китая
16:42
Совет на выходные
16:23
Украинских финалисток Евровидения жестоко унизили за Крым
16:15
Голливудский секс-символ шокировал постаревшим видом
16:07
"Я очень плакал": циничный Малахов внезапно раскрыл свои чувства
15:56
"Нашел замену больной Пугачевой": Галкин приударил за известной певицей
15:35
Названы страшные последствия отказа от обеденных перерывов
15:23
Популярный блогер пообещал исполнить желания зрителей и умер
14:21
В Волгограде экстренно сел Boeing с пассажирами
14:20
Единороссы лишили должностей нижегородского депутата-хама
14:15
Известные телеведущие опозорились из-за пышной груди
14:09
Корчевникова перекосило из-за гнусного предательства
14:03
Опозоренная родной дочерью Виктория Боня вышла в свет
13:54
Водонаеву загоняют в гроб
13:44
"Сил нет, все дрожит": инфицированная Гузеева сделала признание
13:33
В московском метро на полицейского напали с ножом
13:23
Последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 22 февраля 2019 года
13:10
"Маски сняты": Валерия показала лишние килограммы
13:01
"Зараза!": Наташа Королева высказалась после выступления жены Николаева
12:59
"ЕР" выступила против нового штрафа для автомобилистов
12:55
Женщина насмерть отравилась в мишленовском ресторане
12:52
Бутырская вступилась за облажавшуюся Туктамышеву
12:33
"Это ад!": Дубцова подхватила опасный вирус
12:28
Роскосмос вывел египетский спутник на рабочую орбиту
12:22
В Татарстане рядом со сгоревшей машиной нашли застреленного мужчину
12:12
Билан удивил неадекватной угрозой (видео)
12:12
Собчак и Виторган прикинулись незнакомцами на светской тусовке
11:53
Повзрослевшая звезда "Папиных дочек" очаровала снимком в купальнике
11:39
Пелагея откровенно об отношениях с мужем: Видимся все меньше и меньше
11:30
В Москве открылся уникальный ресторан
11:30
Вскрылись страшные подробности о смертельной болезни звезды "Глухаря"
11:26
Следствие взялось за отравления в детсадах Москвы
11:15
"Упал из-за пьяного пилота": шокирующая версия катастрофы Boeing
11:12
Как идет реконструкция БАМа и Транссиба
11:05
Рецепт острых куриных стрипсов для мужчин
10:56
"Вечно пьяное существо": Лолиту растерзали за фляжку со спиртным
10:43
Российского лыжника выгнали с турнира за драку
10:33
Житель Петербурга забил гаечным ключом сына собутыльницы
10:19
Муцениеце объявила о девятом ребенке от Прилучного
10:00
Маркл наплевала на запрет Елизаветы II ради вечеринки с подругами
09:55
Известная модель перепутала Украину с Россией
09:54
Главные события Москвы
09:45
В метро Москвы поезд насмерть сбил пассажира
09:36
Илон Маск запустил в космос американский спутник-шпион
09:12
Захарова ответила на провокацию у Крымского моста
08:58
В Керченском проливе усилили контроль границы
08:49
"Здесь ничем не поможешь": Собчак получила под дых от близкого человека
08:36
Под Красноярском произошла смертельная авария с "Газелью"
08:26
Счастливая Медведева нанесла удар Тутберидзе
07:51
Звезда популярного сериала умерла от рака
07:39
Фура попала в серьезное ДТП в Москве
07:33
В Башкирии пьяный гость жестоко расправился с хозяином квартиры и лег спать
07:20
Подлый поступок Лукашенко шокировал россиян
06:11
Заигравшуюся Бадоеву предупредили об опасности
03:02
Реальные истории: Гад-альфонс живет за счет подруги
01:07
Черная полоса: смерть журналиста Кучинского была предопределена
00:02
Мелочному Аршавину хорошенько врезали
загрузить ещё
партнеры

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Больной Пугачевой требуют место в Мавзолее у Кремля
Подлый поступок Лукашенко шокировал россиян
Мелочному Аршавину хорошенько врезали
Шаляпин отказался от роскошного мужчины ради Цымбалюк-Романовской
Новая провокация у Крымского моста
Выставившая напоказ женский орган Малышева сделала заявление
Политика

Лжецу Порошенко прилюдно дали по морде

Петр Порошенко. Фото: www.globallookpress.com
Глава МВД Украины Арсен Аваков нанес сокрушительный удар президенту Петру Порошенко. Министр обнародовал убойный компромат на главу государства, который похоронит его надежды на второй президентский срок.  
прочитано 277 раз

Заявление Авакова об обысках у сторонников Порошенко прозвучало как гром среди ясного неба. Речь идет о подкупе избирателей предвыборным штабом президента.  

ПО ТЕМЕ

Жизнь тяжелобольного Порошенко повисла на волоске

Порошенко опустился до уровня подзаборной шпаны

 Выборы президента Украины 2019

Сюжеты Выборы президента Украины 2019

Петр Алексеевич Порошенко

Петр Алексеевич Порошенко Президент Украины

По словам Авакова, в МВД есть несколько дел, которые касаются технологии скупки голосов граждан – так называемых сеток. В интервью изданию "Зеркало недели" министр заявил, что подкуп избирателей ведется Порошенко за счет средств госбюджета, на эти цели выделено полтора миллиарда гривен (55 миллионов долларов). 

"Сетками" Порошенко планирует охватить до шести миллионов человек, одних только агитаторов – 200 тысяч. "Им за работу полагается вознаграждение по следующей схеме: 500 гривен – сейчас, 500 – потом", – рассказал министр внутренних дел. В случае, если президент побеждает, участник "сетки" вознаграждается тысячей гривен в качестве премии.  

Аваков выступил с предупреждением Порошенко. "Вероятнее всего, дело дойдет до экспертиз и обысков", – заявил он.  

Схему массового подкупа избирателей предвыборным штабом главы государства раскрыли украинские журналисты. По их информации, сетка фальсификаторов накроет всю страну и позволит Порошенко получить дополнительно около 10% голосов.  

Эксперты уже предупреждали, что Аваков может сыграть роковую роль в судьбе Порошенко. Аналитики полагают, что глава МВД хочет выступить "независимым арбитром" на выборах, показав кандидатам в президенты свою силу и влияние.  

По мнению политологов, министр внутренних дел может играть как за Порошенко, так и против него. К примеру, многое зависит от реакции МВД на фальсификации в ходе голосования. Если в ведомстве Авакова обратят на них внимание, то вряд ли действующий глава государства сможет удержаться у власти.  

Арсен Аваков топит Петра Порошенко. Фото: GLOBAL LOOK press/Nazar Furyk

А если Порошенко сможет договориться с МВД, то министр закроет глаза на многочисленные нарушения. Судя по зажигательному выступлению Авакова, достичь компромисса с ним у президента не получилось. Во всяком случае, пока. Не исключено, что между сторонами идет торг на предмет будущей конфигурации власти.  

Выборы президента Украины – 2019 пройдут 31 марта. На пост главы государства претендуют 44 человека. Петр Порошенко в предвыборной гонке проигрывает актеру Владимиру Зеленскому и бывшему премьер-министру Юлии Тимошенко.

Автор: Иван Поляков23 февраля 2019, 18:00
ФОТОРЕПОРТАЖ

Поседел и потолстел: "забота" об Украине убивает Порошенко

567

комментарии

Политика

Лжецу Порошенко прилюдно дали по морде
Зеленский стал причиной истерики украинцев
"Идиот и наглец": Порошенко разнесли за жалобу на Путина
Безумный Трамп подвел мир к опасной черте

Шоу-бизнес

Супруга Сергея Жукова шокировала интимным фото
Жена рассказала про уход Меладзе из семьи
Вымотанная звезда сериала "Ольга" попросилась с Филиппин домой
Звезда "Дома-2" запаниковала из-за втянутого соска

Проишествия

Популярный блогер пообещал исполнить желания зрителей и умер
Мощная снежная лавина накрыла курорт (видео)
Смертельная драка 22-летнего борца-чемпиона с 51-летним охранником попала на видео
Сильный ветер повалил деревья в Москве (видео)

Lifestyle

В центре Питера нашли редкой красоты бриллиант
Без повода: стало известно о конфликте на съемках сериала "Склифосовский"
Жена режиссера оказалась истеричкой
Народный артист России умер после тяжелой болезни
Шоу-бизнес

Толкалина довела народ до исступления откровенным фото

Люди не смогли сдерживать своих восторгов
Шоу-бизнес

Билан с переломанными ногами 3 часа отжигал на питерской сцене

Поклонники назвали певца настоящим героем
Шоу-бизнес

Супруга Сергея Жукова шокировала интимным фото

Регина порассуждала о сексуальности
Шоу-бизнес

Бывшая невеста Шаляпина смешала с грязью Мазур

Экс-подруга Виталины просто "ловит хайп"

Гороскоп

Совет на выходные
Заигравшуюся Бадоеву предупредили об опасности
Черная полоса: смерть журналиста Кучинского была предопределена
Как выбрать подарок на 23 февраля по знаку зодиака

Фоторепортажи

Роскошная жизнь самой сексуальной в мире боксерши
Собчак и Виторган прикинулись незнакомцами на светской тусовке
Кто посетил тайную вечеринку в честь ребенка Меган Маркл
Как живет ушлый скандалист Лукашенко

Спорт

Недовольная Медведева разнесла Туктамышеву под крики Тарасовой
Российского лыжника выгнали с турнира за драку
Счастливая Медведева нанесла удар Тутберидзе
Губерниева разнесли за ужасные выходки в эфире

Регионы

Скандальный стриптиз в отделении полиции возбудил руководство МВД (видео)
Жуткие последствия обрушения крыши университета попали на видео
Повисшую на турнике малышку спасли от смерти в последний момент (видео)
Жуткая авария на Крымском мосту взбудоражила россиян
© 2019 Dni.ru. Все права защищены. info@dni.ru