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Политика

Осмелевший Порошенко озвучил угрозы в адрес Путина

Петр Порошенко. Фото: www.globallookpress.com
Президент Украины Петр Порошенко заговорил о полномасштабной войне с Россией. По его словам, у российско-украинской границы стоит почти 90 тысяч солдат российской армии, которые готовы к атаке. Своими бредовыми фантазиями лидер Незалежной поделился на полях Генассамблеи Организации Объединенных Наций (ООН). 
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Украинский лидер грозит Кремлю войной. По мнению Порошенко, в эскалации боевых действий будет виновата Москва, которая собрала у границы с Незалежной крупные воинские контингенты. Российскую армию, утверждает президент Украины, готовы поддержать 35 тысяч добровольцев Донбасса.  

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Петр Алексеевич Порошенко

Петр Алексеевич Порошенко Президент Украины

"Поэтому дальнейшая эскалация до уровня полномасштабной войны не является такой уж нереалистичной перспективой", – цитирует Порошенко телеканал "112 Украина".  

Президент Украины очень любит рассказывать выдуманные истории, выдаваемые за реальные события. Недавно Порошенко рассказал, как в 2014 году в Луганскую область вторглись российские спецназовцы. К заявлениям лидера Незалежной отнеслись скептически и посоветовали главе государства не злоупотреблять спиртными напитками.

А на днях Порошенко объявил себя "героем Майдана" и рассказал, как он спасал людей под пулями. Эксперты легко разоблачили озвученный президентом фейк, отметив, что 19 февраля, когда в центре Киева велась стрельба, Порошенко был в другом месте.  


Эксперты полагают, что подобными заявлениями Порошенко старается поднять свой невпечатляющий рейтинг за полтора месяца до выборов президента Украины - 2019. За лидера Незалежной готовы проголосовать около 15% тех, кто придет к избирательным урнам.  

По данным социологов, Порошенко занимает третье место в предвыборной гонке. Его опережают актер Владимир Зеленский и бывший премьер-министр Юлия Тимошенко.  

Автор: Иван Поляков21 февраля 2019, 10:15
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