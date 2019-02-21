Осмелевший Порошенко озвучил угрозы в адрес Путина
Украинский лидер грозит Кремлю войной. По мнению Порошенко, в эскалации боевых действий будет виновата Москва, которая собрала у границы с Незалежной крупные воинские контингенты. Российскую армию, утверждает президент Украины, готовы поддержать 35 тысяч добровольцев Донбасса.
"Поэтому дальнейшая эскалация до уровня полномасштабной войны не является такой уж нереалистичной перспективой", – цитирует Порошенко телеканал "112 Украина".
Президент Украины очень любит рассказывать выдуманные истории, выдаваемые за реальные события. Недавно Порошенко рассказал, как в 2014 году в Луганскую область вторглись российские спецназовцы. К заявлениям лидера Незалежной отнеслись скептически и посоветовали главе государства не злоупотреблять спиртными напитками.
А на днях Порошенко объявил себя "героем Майдана" и рассказал, как он спасал людей под пулями. Эксперты легко разоблачили озвученный президентом фейк, отметив, что 19 февраля, когда в центре Киева велась стрельба, Порошенко был в другом месте.
Эксперты полагают, что подобными заявлениями Порошенко старается поднять свой невпечатляющий рейтинг за полтора месяца до выборов президента Украины - 2019. За лидера Незалежной готовы проголосовать около 15% тех, кто придет к избирательным урнам.
По данным социологов, Порошенко занимает третье место в предвыборной гонке. Его опережают актер Владимир Зеленский и бывший премьер-министр Юлия Тимошенко.
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