Осмелевший Порошенко озвучил угрозы в адрес Путина

Президент Украины Петр Порошенко заговорил о полномасштабной войне с Россией. По его словам, у российско-украинской границы стоит почти 90 тысяч солдат российской армии, которые готовы к атаке. Своими бредовыми фантазиями лидер Незалежной поделился на полях Генассамблеи Организации Объединенных Наций (ООН).



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