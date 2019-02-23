Петр Порошенко опустился до уровня подзаборной шпаны. Позволив себе прямые оскорбления в адрес президента России, украинский лидер нарушил все нормы международной дипломатии.

Петр Порошенко категорически отказывается общаться с российскими журналистами. Однако корреспонденту ВГТРК удалось подстеречь украинского лидера в кулуарах Генассамблеи ООН. Журналист спросил Порошенко о судьбе арестованного коллеги – руководителя "РИА Новости Украина" Кирилла Вышинского.

Порошенко было некуда деваться. Тем не менее, вместо того, чтобы отвечать на поставленный вопрос, он предпочел выдать порцию заученных фраз о "российской агрессии" на Украине. Раздосадованный встречей с российским корреспондентом украинский президент, видимо, перенервничал и не особо следил за своей речью. Тыча журналиста пальцем в грудь, он назвал его и Владимира Путина "убийцами украинцев".

Эта атака на президента России выглядела абсолютно безобразно. У Порошенко агония – он чувствует, что почва уходит у него из-под ног, отметил эксперт Совета по развитию информационного общества при Госдуме Вадим Манукян.

"Президент Украины начал изъясняться на уровне подзаборной шпаны. Есть неписанные правила в мировой дипломатии: что бы не происходило – лидеры стран не имеют права переходить к прямым оскорблениям своих коллег", – подчеркнул Манукян.

Если убийца, по приказу которого погибли тысячи человек в Донбассе, нагло пытается переложить свою ответственность на лидера другой страны, он должен считаться нерукопожатным для цивилизованных людей во всем мире, считает эксперт. Он уверен, что Порошенко и его приспешников скоро ждет Гаагский трибунал – эти люди должны ответить за геноцид, который они развязали в отношении жителей Донбасса.

Тем временем стало известно, что госдепартамент США запустил сайт о противодействии "российской агрессии на Украине". На сайте утверждается, что Москва развязала конфликт на Донбассе и "оккупировала" Крым. Авторы ресурса уверены, что следующим шагом России станет вмешательство в выборы президента Украины, которые пройдут 31 марта – в них намерен участвовать Порошенко, пишет "ФедералПресс".



Манукян напомнил, что на совести Порошенко гибель тысяч стариков, женщин и детей. Эксперт надеется, что за преступления против человечности его осудят у себя же на родине. Ни один адекватный украинец не простит Порошенко его преступлений против украинского народа.