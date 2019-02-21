Порошенко готовит убийство "кума Путина"

Чем ближе президентские выборы на Украине, тем жарче становится в стране. Донецкие разведчики узнали, что по заданию из Киева готовится убийство главы общественного движения "Украинский выбор" Виктора Медведчука, которого называют кумом российского президента Владимира Путина.

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