Порошенко готовит убийство "кума Путина"
Исполнителем убийства Медведчука, а возможно, и еще нескольких ключевых политических фигур, выступает Главное управление разведки Минобороны Украины. Если верить данным разведки ДНР, покушение на Медведчука должна совершить одна из специально подготовленных групп из числа военнослужащих 8-го отдельного полка спецназа, базирующегося в Хмельницком.
Военным разведчикам помогает Служба безопасности Украины, она занимается получением оперативной информации об образе жизни политиков. В деле также замешаны американцы: под руководством специалистов из разведывательного управления Министерства обороны США проходят подготовку несколько групп так называемых ликвидаторов, пишет издание "ПолитНавигатор".
В случае успеха операции, по плану ее организаторов, в покушении будет обвинена одна из националистических организаций, подконтрольной украинским спецслужбам. "Подтверждением достоверности разведданных является активное формирование в СМИ из фигуры Виктора Медведчука образа предателя", – пояснил представителя МГБ ДНР Михаил Попов.
В начале февраля Виктор Медведчук попал в поле зрения украинской Генпрокуратуры, которая начала проверку в отношении главы общественного движения "Украинский выбор". Политик подозревается в государственной измене и посягательстве на территориальную целостность Украины.
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