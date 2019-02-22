Провокатору Порошенко показали фигу в Европе

0
Новости Украины Крым Форум Выборы-2018 Госдума VII созыва

Самое читаемое

Вскрылась любовная связь известного шоумена со стилистом
Ничего не поможет: мощный оползень "сжирает" Крымский мост
Спрятавшая живот Бузова: Сейчас уже не до шуток, все очень серьезно
Оскандалившаяся Собчак об оральных ласках: "Удобно лежать на спине"
"Я ухожу к Богомолову, с которым собираюсь заняться сексом": Собчак заставили быть честной
партнеры
Пятница 22 февраля
Лента новостей
20:38
Житель Карелии осужден за изнасилование малолетней падчерицы
20:13
Приставам запретили взыскивать долги с пенсий и пособий
19:48
Омичка едва не погибла в руках ревнивого иностранца по дороге в аэропорт
19:36
Житель Екатеринбурга может сесть в тюрьму за жестокое убийство собаки
19:26
Минпромторг не счел "девяток яиц" обманом покупателя
18:41
Заключенные в Донецке напали на надзирателей
18:24
Повисшую на турнике малышку спасли от смерти в последний момент (видео)
17:50
Модный эксперт Васильев облизал гладкие ноги Бузовой
17:11
Боль в шее связали со смертельным заболеванием
17:07
В Москве пройдет торжественная церемония вручения Премии "BraVo"
17:06
16-летнюю дочь Климовой публично прижал разгоряченный красавец
17:05
Сделано заявление о вводе российских военных в Киев
16:43
Сраженный ударом муж Гагариной спровоцировал переполох в аэропорту Китая
16:42
Совет на выходные
16:23
Украинских финалисток Евровидения жестоко унизили за Крым
16:15
Голливудский секс-символ шокировал постаревшим видом
16:07
"Я очень плакал": циничный Малахов внезапно раскрыл свои чувства
15:56
"Нашел замену больной Пугачевой": Галкин приударил за известной певицей
15:35
Названы страшные последствия отказа от обеденных перерывов
15:23
Популярный блогер пообещал исполнить желания зрителей и умер
14:21
В Волгограде экстренно сел Boeing с пассажирами
14:20
Единороссы лишили должностей нижегородского депутата-хама
14:15
Известные телеведущие опозорились из-за пышной груди
14:09
Корчевникова перекосило из-за гнусного предательства
14:03
Опозоренная родной дочерью Виктория Боня вышла в свет
13:54
Водонаеву загоняют в гроб
13:44
"Сил нет, все дрожит": инфицированная Гузеева сделала признание
13:33
В московском метро на полицейского напали с ножом
13:23
Последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 22 февраля 2019 года
13:10
"Маски сняты": Валерия показала лишние килограммы
13:01
"Зараза!": Наташа Королева высказалась после выступления жены Николаева
12:59
"ЕР" выступила против нового штрафа для автомобилистов
12:55
Женщина насмерть отравилась в мишленовском ресторане
12:52
Бутырская вступилась за облажавшуюся Туктамышеву
12:33
"Это ад!": Дубцова подхватила опасный вирус
12:28
Роскосмос вывел египетский спутник на рабочую орбиту
12:22
В Татарстане рядом со сгоревшей машиной нашли застреленного мужчину
12:12
Билан удивил неадекватной угрозой (видео)
12:12
Собчак и Виторган прикинулись незнакомцами на светской тусовке
11:53
Повзрослевшая звезда "Папиных дочек" очаровала снимком в купальнике
11:39
Пелагея откровенно об отношениях с мужем: Видимся все меньше и меньше
11:30
В Москве открылся уникальный ресторан
11:30
Вскрылись страшные подробности о смертельной болезни звезды "Глухаря"
11:26
Следствие взялось за отравления в детсадах Москвы
11:15
"Упал из-за пьяного пилота": шокирующая версия катастрофы Boeing
11:12
Как идет реконструкция БАМа и Транссиба
11:05
Рецепт острых куриных стрипсов для мужчин
10:56
"Вечно пьяное существо": Лолиту растерзали за фляжку со спиртным
10:43
Российского лыжника выгнали с турнира за драку
10:33
Житель Петербурга забил гаечным ключом сына собутыльницы
10:19
Муцениеце объявила о девятом ребенке от Прилучного
10:00
Маркл наплевала на запрет Елизаветы II ради вечеринки с подругами
09:55
Известная модель перепутала Украину с Россией
09:54
Главные события Москвы
09:45
В метро Москвы поезд насмерть сбил пассажира
09:36
Илон Маск запустил в космос американский спутник-шпион
08:58
В Керченском проливе усилили контроль границы
08:49
"Здесь ничем не поможешь": Собчак получила под дых от близкого человека
08:36
Под Красноярском произошла смертельная авария с "Газелью"
08:26
Счастливая Медведева нанесла удар Тутберидзе
07:51
Звезда популярного сериала умерла от рака
07:39
Фура попала в серьезное ДТП в Москве
07:33
В Башкирии пьяный гость жестоко расправился с хозяином квартиры и лег спать
06:11
Заигравшуюся Бадоеву предупредили об опасности
03:02
Реальные истории: Гад-альфонс живет за счет подруги
01:07
Черная полоса: смерть журналиста Кучинского была предопределена
00:02
Мелочному Аршавину хорошенько врезали
23:05
"Я сыграла мило": танцующая матка заговорила
21:55
Обиженный "идиотами" Макаревич послал всех к черту
21:42
Своевольная Маркл бросила вызов королеве
21:31
В Удмуртии пьяная студентка публично оскорбила полицейского
21:28
Больной Пугачевой требуют место в Мавзолее у Кремля
21:00
Загнанная дочерью Борисова сбежала в клинику для наркозависимых
20:47
В Нижнем Тагиле неизвестный жестоко изнасиловал девушку в парке
20:39
Омичка оставила новорожденного ребенка замерзать на берегу реки
19:56
Шаляпин отказался от роскошного мужчины ради Цымбалюк-Романовской
19:48
Россиян предупредили о тотальном дефиците молока
19:27
Турист погиб при загадочных обстоятельствах в горах Крыма
19:11
Малыш Лагерфельда останется без наследства
19:04
Известная актриса умерла после тяжелой болезни
18:33
В Татарстане пьяный байкер устроил смертельное ДТП
18:33
Представитель высказался об операции Пугачевой
18:31
Погрязшая в долгах Седокова заложила последнее
18:15
Известный актер 10 лет ухаживал за возлюбленной
18:14
Порошенко готовит убийство "кума Путина"
17:57
Алле Пугачевой сделали срочную операцию на сердце
17:48
Салтыкова проговорилась о скором замужестве
17:31
Полетят головы: Недовольный Путин взгрел нерадивых чиновников
17:06
Известный политик прилюдно врезал выскочке Зеленскому
17:05
Открыт простой метод борьбы со смертельной болезнью мозга
17:03
Пугали диагнозом: родившую Лолиту заставляли избавиться от дочери
16:26
Табакова назвали заложником событий в Крыму
16:22
Выставившая напоказ женский орган Малышева сделала заявление
16:07
Циничный Лукашенко променял Россию на НАТО
15:48
Назван наследник неожиданно скончавшегося Децла
15:48
"Пошлятина!": Глюк'oZа в дерзком наряде навлекла на себя гнев
15:44
Сати Казанова серьезно повредила спину
14:55
Брошенную Цымбалюк-Романовскую разрывают на части похотливые мужики
14:54
Доигрался: В надоевшего Порошенко запустили коктейлем Молотова
14:42
Располневшую Кожевникову сравнили с Винни Пухом
загрузить ещё
партнеры

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Больной Пугачевой требуют место в Мавзолее у Кремля
Мелочному Аршавину хорошенько врезали
Пьющий Шепелев грубо потребовал оставить его в покое
Показавшая матку Малышева заткнула рот Милявской
Шаляпин отказался от роскошного мужчины ради Цымбалюк-Романовской
Подлый поступок Лукашенко шокировал россиян
Политика

Провокатору Порошенко показали фигу в Европе

Петр Порошенко. Фото: www.globallookpress.com
Попытка Петра Порошенко обвинить Россию в устроенной им же самим провокации в Керченском проливе с треском провалилась. Европейский суд по правам человека не удовлетворил запрос Киева о новых обеспечительных мерах по делу о задержании украинских кораблей.
прочитано 1377 раз

Киев пожаловался на действия России в ЕСПЧ с надеждой, что задержанных за серьезное преступление моряков отпустят. Украинские власти давили на то, что трое из арестованных военных нуждаются в специализированной медицинской помощи. Данные предоставили адвокаты и родственники, но их оказалось недостаточно.

ПО ТЕМЕ

Порошенко готовит убийство "кума Путина"

Доигрался: В надоевшего Порошенко запустили коктейлем Молотова

Наглый Порошенко опозорился перед всем миром

 Петр Алексеевич Порошенко

Петр Алексеевич Порошенко Президент Украины

В суде сочли, что запрос идентичен поданному ранее и не содержит никаких новых аргументов, сообщает НСН. Эксперты назвали решение ЕСПЧ ожидаемым. Специалист по международному праву Мария Ярмуш полагает, что суд пытается вернуть свою репутацию справедливого органа и, тем самым, старается избегать вынесения заключений, которые заведомо нарушают законодательство и права одной из сторон спора.

Очевидно, что главная цель Украины – раздуть международный скандал вокруг банального преступления, совершенного в территориальных водах России. Напомним, что утром 25 ноября 2018 года три украинских корабля нарушили государственную границу России и несколько часов совершали опасные маневры, игнорируя законные требования пограничников ФСБ.

К вечеру было принято решение задержать нарушителей и препроводить их в Керчь. Позже суд отправил всех моряков род арест, также были задержаны украинские корабли.

Президент Украины Петр Порошенко обвинил Москву в агрессии, а российский лидер Владимир Путин назвал случившееся заранее спланированной провокацией, которая связана с низким рейтингом Порошенко в преддверии президентских выборов. Украина пообещала устроить еще одну провокацию в Керченском проливе, на этот раз заручившись поддержкой военных из стран НАТО.

Автор: Александр Комаров22 февраля 2019, 19:07
ФОТОРЕПОРТАЖ

Поседел и потолстел: "забота" об Украине убивает Порошенко

567

комментарии

Политика

Соловьев довел украинцев до белого каления
Шантажист Лукашенко жестко подставил Путина
Зеленский врезал Порошенко по самому больному
Захарова ответила на провокацию у Крымского моста

Шоу-бизнес

Модный эксперт Васильев облизал гладкие ноги Бузовой
Облитая грязью Серябкина взвыла от бессилия
16-летнюю дочь Климовой публично прижал разгоряченный красавец
Сраженный ударом муж Гагариной спровоцировал переполох в аэропорту Китая

Проишествия

Мощная снежная лавина накрыла курорт (видео)
Сильный ветер повалил деревья в Москве (видео)
Смертельная драка 22-летнего борца-чемпиона с 51-летним охранником попала на видео
В лечившей Кобзона клинике из-за халатности врачей умер пациент

Lifestyle

В центре Питера нашли редкой красоты бриллиант
Без повода: стало известно о конфликте на съемках сериала "Склифосовский"
Жена режиссера оказалась истеричкой
Народный артист России умер после тяжелой болезни
Шоу-бизнес

"Маски сняты": Валерия показала лишние килограммы

Она набрала вес после новогодних праздников
Шоу-бизнес

Голливудский секс-символ шокировал постаревшим видом

Поклонники были разочарованы
Шоу-бизнес

16-летнюю дочь Климовой публично прижал разгоряченный красавец

Елизавета Хорошилова очень похожа на звездную маму
Шоу-бизнес

Сраженный ударом муж Гагариной спровоцировал переполох в аэропорту Китая

Пограничник раскричался от увиденного

Гороскоп

Совет на выходные
Заигравшуюся Бадоеву предупредили об опасности
Черная полоса: смерть журналиста Кучинского была предопределена
Как выбрать подарок на 23 февраля по знаку зодиака

Фоторепортажи

Собчак и Виторган прикинулись незнакомцами на светской тусовке
Кто посетил тайную вечеринку в честь ребенка Меган Маркл
Как живет ушлый скандалист Лукашенко
Зудина в прозрачной юбке привела в кино повзрослевшую дочь

Спорт

Бутырская вступилась за облажавшуюся Туктамышеву
Российского лыжника выгнали с турнира за драку
Счастливая Медведева нанесла удар Тутберидзе
Губерниева разнесли за ужасные выходки в эфире

Регионы

Жуткая авария на Крымском мосту взбудоражила россиян
Жуткие последствия обрушения крыши университета попали на видео
В падении Крымского моста виновата Украина
Появилось видео обрушения трапа в аэропорту Барнаула
© 2019 Dni.ru. Все права защищены. info@dni.ru