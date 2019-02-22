Провокатору Порошенко показали фигу в Европе

Попытка Петра Порошенко обвинить Россию в устроенной им же самим провокации в Керченском проливе с треском провалилась. Европейский суд по правам человека не удовлетворил запрос Киева о новых обеспечительных мерах по делу о задержании украинских кораблей.

Киев пожаловался на действия России в ЕСПЧ с надеждой, что задержанных за серьезное преступление моряков отпустят. Украинские власти давили на то, что трое из арестованных военных нуждаются в специализированной медицинской помощи. Данные предоставили адвокаты и родственники, но их оказалось недостаточно.

В суде сочли, что запрос идентичен поданному ранее и не содержит никаких новых аргументов, сообщает НСН. Эксперты назвали решение ЕСПЧ ожидаемым. Специалист по международному праву Мария Ярмуш полагает, что суд пытается вернуть свою репутацию справедливого органа и, тем самым, старается избегать вынесения заключений, которые заведомо нарушают законодательство и права одной из сторон спора.

Очевидно, что главная цель Украины – раздуть международный скандал вокруг банального преступления, совершенного в территориальных водах России. Напомним, что утром 25 ноября 2018 года три украинских корабля нарушили государственную границу России и несколько часов совершали опасные маневры, игнорируя законные требования пограничников ФСБ.

К вечеру было принято решение задержать нарушителей и препроводить их в Керчь. Позже суд отправил всех моряков род арест, также были задержаны украинские корабли.

Президент Украины Петр Порошенко обвинил Москву в агрессии, а российский лидер Владимир Путин назвал случившееся заранее спланированной провокацией, которая связана с низким рейтингом Порошенко в преддверии президентских выборов. Украина пообещала устроить еще одну провокацию в Керченском проливе, на этот раз заручившись поддержкой военных из стран НАТО.