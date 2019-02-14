Запад взял обнаглевшего Порошенко на короткий поводок
Команда Порошенко пытается убедить украинцев, что действующий президент страны – наиболее подходящий Западу кандидат на грядущих выборах. Однако в реальности это далеко не так. Шансы Порошенко, с точки зрения кураторов, обнулились, уверен украинский политтехнолог Андрей Золотарев.
"Если бы у Порошенко была единица, то сегодня она обнулилась, и если у Тимошенко было минус один, то сегодня она подросла до нуля. По большому счету, коллективному Западу все равно, кто станет президентом Украины – главное, чтобы не было чрезмерного хаоса", – считает Золотарев.
По словам эксперта, единственное, что заботит западных "партнеров" Украины – чтобы из-за действий Порошенко на этой территории не начался масштабный военный конфликт и страна не превратилась в "черную дыру" Европы.
Тем временем на Украине появились результаты опроса жителей Киева. Большинство респондентов считает, что презентация президентом Петром Порошенко томоса Константинопольского патриархата о создании ПЦУ – это предвыборная агитация. Как отмечает украинский журналист Сергей Щербина, Киев - не вся Украина, но данные показательные.
Он отмечает, что люди все меньше доверяют Порошенко. Одна из причин – отсутствие умеренности в рекламе своих "побед". Порошенко любит, чтобы репортажи о его "достижениях" звучали из каждого утюга, пишет "Политнавигатор".
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