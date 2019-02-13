Зеленский щелкнул по носу зарвавшегося Порошенко
Свежие данные социологических опросов привел депутат Верховной рады от "Блока Петра Порошенко" Сергей Лещенко. Исследователи из агентства Greenberg Quinlan Rosner Research зафиксировали ошеломляющий рост рейтинга Владимира Зеленского.
По данным социологов, комика готовы поддержать почти треть избирателей - 28%. Если динамика рейтинга Зеленского сохранится на прежнем уровне, юмористу будет по силам решить судьбу президентского кресла в первом туре.
У других кандидатов все гораздо хуже. За Зеленским с большим отрывом следует Порошенко с рейтингом 18%. Юлия Тимошенко, которая долгое время была в лидерах президентской гонки, откатилась на третье место: за "оранжевую принцессу" готовы проголосовать 15% избирателей.
Подавляющее преимущество Зеленского, по словам Лещенко, фиксирует и Киевский международный институт социологии. По словам депутата, тамошние исследователи прогнозируют результат юмориста в 27%. Еще в конце января социологи давали Зеленскому 19% голосов, а рейтинг Порошенко фиксировался на уровне 15-17%.
Выборы президента Украины – 2019 состоятся 31 марта. На высший государственный пост претендуют 30 человек. О желании побороться за президентское кресло Зеленский заявил в новогоднем обращении к гражданам. Сейчас он составляет предвыборную программу.
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